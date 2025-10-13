Huijsen se coló en el vestuario del Málaga tras la victoria ante el Deportivo

Aprovechando el parón de selecciones, Huijsen no se fue de vacaciones, se marchó a Málaga a ver al equipo de su infancia. El central del Real Madrid no ha sido convocado por Luis de la Fuente. Al igual que con Dani Olmo, fue desconvocado después de pasar una prueba médica en la que se vio la lesión muscular, que le apartará entre 10 y 15 días de la competición.

Este fin de semana, 'Dean' estuvo en La Rosaleda, presenciando el Málaga 3-0 Dépor una victoria muy importante para el conjunto andaluz contra el líder (en ese momento) de la categoría. Pese a ser originario de Amsterdam, Huijsen se mudó a Marbella de la mano de su familia con tan solo cinco años, y se ha criado allí toda la vida. Su corazón es malagueño y lo ha hecho saber en más de una ocasión. De hecho, jugó en el fútbol base del Málaga hasta los 17 años, hasta marcharse a la liga italiana, a la Juventus.

Pese a ser neerlandés con nacionalidad española, la relación de Huijsen con España no es casual ni mucho menos. De hecho, en una entrevista con EFE aseguró que, incluso antes de su llamada por parte de la RFEF para jugar en la Sub-21, ya tenía idea de jugar con La Rojita. "Con Santi Denia hablé en la concentración ya. Antes, me contactaron, y ya tenía la idea de jugar con España", relató. El 21 de febrero de 2024, el Gobierno aceptó su nacionalización por carta de naturaleza. A partir de ahí, se le abrieron las puertas de la Selección.

Antes de su llamada por parte de la Sub-21, Huijsen jugó con las categorías inferiores de Países Bajos. Concretamente, acumula un total de 18 encuentros con la Oranje repartidos entre las selecciones Sub-17, Sub-18 y Sub-19. Sin embargo, su compromiso con España siempre se ha mantenido firme. Al fin y al cabo, Huijsen ha declarado en multitud de ocasiones que él se siente malagueño y malaguista. Algo que finalmente derivó en la ansiada llamada por parte de Luis de la Fuente.

Malagueño 'de pura cepa'... y del Málaga

En su tiempo libre, se ve todos los partidos del Málaga y cuando tiene tiempo, acude a la ciudad andaluza a ver 'a su equipo', teniendo en cuenta que ahora juega en el Real Madrid.

En la Rosaleda, todo el mundo centraba su mirada hacia el césped, pero había un hombre alto, rubio, de 1,94 metros en la grada. Ese era el zaguero del conjunto blanco. Feliz de volver a la que fue su casa, celebró con emoción todos los goles, como un aficionado más y hasta acabó la fiesta en el vestuario.

Al terminar el encuentro, Huijsen se adentró a las entrañas de La Rosaleda para visitar a los futbolistas del Málaga, y con el permiso de José María Muñoz (presidente) y Sergio Pellicer (técnico), celebró con el Málaga la victoria. Hasta se hizo una foto, en primera fila, que el club subió a sus redes sociales.

Hasta Sergio Pellicer habló de él en rueda de prensa: "El vestuario tenía un jugador más con la camiseta del Málaga. Ha estado aquí, está en el primer nivel, siente el malaguismo...". Y es que no es la primera vez que el central presume de colores. Ya confesó en una entrevista: "Soy del Málaga CF a muerte, espero volver algún día". Habrá que ver si lo hace como jugador, pero no dudó en hacerlo como un aficionado más.