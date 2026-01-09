Huijsen, Carvajal y Alaba, adornos de banquillo

El Real Madrid acabó pidiendo la hora en la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid jugando con tres laterales izquierdos, un centrocampista de lateral derecho y otro de central. Y en el banquillo Huijsen, Alaba y Carvajal. No hay quien lo entienda, salvo que viajaran a Yeda como adornos y con la finalidad de hacer equipo.

Acompañantes

Los tres salen de lesiones y el técnico vasco intenta no forzarlos para evitar recaídas. Y es que los tres jugadores se están rompiendo con pasmosa facilidad en lo que llevamos de campaña. Alaba encadena tres cursos sin levantar cabeza; Carvajal, dos y Huijsen, recién llegado, multiplica sus problemas musculares para quedarse en la enfermería o, como en Yeda, en el banquillo.

Por el contrario, Rudiger y Asencio aguantan el tipo estoicamente pese a que también sufren males físicos. El alemán entra en su segunda temporada con una rodilla maltrecha, mientras que el canterano también sufre problemas musculares de los que sobrepone como puede para jugar el siguiente partido. La pregunta es si es casualidad o falta de previsión.

Llega Mbappé

Xabi anunció que Mbappé se sumará al grupo para la final. Otra cosa es que el francés sea titular, aunque podría serlo a costa de poner en riesgo su físico con una recaída que le dejaría fuera de concurso un tiempo impredecible. Kylian puede ser otro adorno en el banquillo, y que su presencia sea un recurso para intimidar al Barça.

Un Real Madrid que vive instalado en la incertidumbre por las bajas. La media de ausencias en cada partido llega casi a las cinco, pero más importante es que sean jugadores tan necesarios como Militao, Carvajal o Huijsen, todos titulares, además de Trent, que se lesionó cuando parecía entender lo que necesitaban de él; o ahora Mbappé, el jugador del que dependen los goles blancos.