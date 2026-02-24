Huijsen, baja definitiva para el decisivo Real Madrid - Benfica

A pesar de que en un principio parecía que podía llegar al partido, finalmente Dean Huijsen será baja para el encuentro que disputará el Real Madrid ante el Benfica este miércoles en el Santiago Bernabéu.

El central arrastra una lesión en el gemelo de la pierna derecha que le privó de estar en el encuentro liguero del fin de semana en El Sadar, en el que los blancos terminaron cayendo por dos goles a uno. En un principio se estimó que el internacional español llegaría al encuentro de Champions, pero no ha podido completar ni un solo entrenamiento con el resto de sus compañeros.

En la previa del encuentro, Huijsen continuó con su proceso de recuperación, mientras que desde el club no quieren tomar ningún tipo de riesgo con el jugador.

Se trata de la quinta lesión del central esta temporada, que ya ha estado de baja más de 50 días y que se ha perdido un total de 9 encuentros con el Real Madrid por problemas físicos. Un hecho insólito y extraño, ya que hasta ahora, el joven futbolista apenas había tenido lesiones a lo largo de su carrera.

Ante el Benfica, Arbeloa tampoco podrá contar con los lesionados Eder Militao, Jude Bellingham y Dani Ceballos, que siguen con sus respectivos procesos de recuperación. Tampoco estará disponible Rodrygo, recuperado de sus problemas físicos, pero sancionado por su expulsión en el último partido de la fase de liga.

Huijsen, en un partido con el Madrid / Kai Forsterling / EFE

En el entrenamiento previo al partido ante el Benfica participaron el resto de componentes del primer equipo, incluyendo a Fede Valverde, recuperado de unas molestias. Además, participaron varios futbolistas del filial madridista: Jorge Cestero, Thiago Pitarch y Manuel Ángel.

Sin Huijsen, lo esperado es que Arbeloa opte por una pareja de centrales formada por Raúl Asencio y Antonio Rüdiger. El alemán tuvo descanso en El Sadar, mientras que el canterano fue uno de los señalados por la mala imagen del equipo y sus errores en defensa.

El resto del equipo estaría formado por Courtois en la portería, Alexander-Arnold y Carreras en los laterales, Tchouameni, Fede Valverde, Camavinga y Güler en el centro del campo y Vinicius y Mbappé en el ataque.