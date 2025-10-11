Huijsen agranda la maldición defensiva del Madrid

Los defensas del Real Madrid caen lesionados como moscas desde hace dos temporadas. Es como si estuviesen alineados en una fila de dominó para ir cayendo uno detrás del otro. En el mes y medio que se lleva de temporada se han lesionado Rudiger, Alexander Arnold, Carvajal, Militao y Huijsen, el último en caer, que se suman a Mendy, que lleva en la enfermería desde la temporada pasada.

Arranque preocupante

Es el sexto defensa que se ha roto de los 10 que tiene en nómina Xabi Alonso, y todos en los 54 días que han pasado desde que arrancó el curso. El técnico vasco hereda una maldición de las dos anteriores campañas, en las que Ancelotti tuvo que improvisar soluciones como le está pasando ahora a su sucesor.

Mendy se ha perdido los 10 partidos que ha jugado el Madrid; Rudiger, 9; Alexander Arnold, 5; Carvajal, 2 y Militao 1. Huijsen tiene asegurado el próximo ante el Getafe, al que hay que sumar un partido de sanción que no jugó ante el Espanyol. En total, 28 opciones defensivas que ha perdido Xabi Alonso en lo que llevamos de curso.

Dos malos años

Pero echando la vista atrás, se puede comprobar el gafe de los defensas blancos en las dos temporadas anteriores. En la 23-24 Courtois y Militao se rompieron el cruzado, y ambos estuvieron 41 partidos en manos de médicos y fisioterapeutas. Carvajal, Alaba (6 partidos cada uno), Mendy (10) y Rudiger y Lucas Vázquez (4) tampoco se libró Nacho (1), solo Lunin y Fran García no se lesionaron esa temporada.

La temporada 24-25 fue, si cabe, peor. Militao volvió a romperse la rodilla con 48 partidos de baja. Carvajal y Alaba, lo mismo, con 54 y 43, respectivamente. Mendy sumó otros 23, Rudiger y Courtois, 10; Vallejo, 7; Lunin, 5 y Lucas Vázquez, 2. A estos se sumó Camavinga, al que Ancelotti utilizaba a veces en la izquierda, con otros 32 partidos en la enfermería. En total la defensa acumuló 232 partidos de bajas.