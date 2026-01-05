Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vinicius ChelseaConvocatoria Barcelona SupercopaAmorimScarioloJoan GarciaDamià AbellaViniciusAthletic SupercopaErnesto ValverdeXavi PascualClasificación Dakar 2026Real Madrid SupercopaCuadro Copa ÁfricaLesión OunahiChris BumsteadBarcelona SupercopaGTA VILewandowskiJosep PedrerolMaldiniGonzalo BernardosMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin

REAL MADRID

Huijsen adelanta los Reyes Magos: la foto viral tras el Madrid-Betis

El central del Real Madrid ya se entrena con normalidad tras perderse el encuentro liguero en el Santiago Bernabéu

Huijsen le pide una foto a un aficionado vestido de Rey Mago

Huijsen le pide una foto a un aficionado vestido de Rey Mago / SPORT.es

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Huijsen no deja de sorprender. Hace unos días veíamos un video del central español estirando de la cuerda contra un tigre en Dubái, durante sus vacaciones, y tras su regreso a Madrid, el club anunciaba que no estaba disponible para el encuentro ante el Betis. Huijsen sufría una sobrecarga y Xabi Alonso no quiso arriesgar.

Este lunes, se ha vuelto a entrenar con normalidad en Valdebebas. El central ya se ejercita para preparar la Supercopa de España, que se disputan las semifinales el jueves ante el Atlético de Madrid.

Una prueba de fuego que, si todo va bien, llegará a tiempo para una competición que apunta a ser clave en el club.

Huijsen prepara la víspera de Reyes

Sin embargo, Huijsen estuvo por el Santiago Bernabéu en el encuentro liguero. Al salir del estadio, como es habitual, se marchó con su coche por los alrededores del estadio y se produjo un momento muy viral. Se encontró con un aficionado vestido de Rey Mago y paró el coche.

Pero lo más destacado, fue que el propio Huijsen le pidió una foto, no al revés. La imagen la subió a la 'storie' de Instagram y rápidamente dio la vuelta por las redes sociales.

"Buena victoria hoy, vamooooos", escribía Huijsen acompañando la foto.

Últimos preparativos

El club anunciará la lista de convocados cuando concluya la sesión matinal. Mbappé trabajó de forma individual y es duda para la Supercopa, como Militao y Trent, fuera del grupo.

El Real Madrid volará a Arabia Saudí este martes a las 15:00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Maldini desgrana la victoria del Barça con matices: 'Joan García, clave, pero…
  2. Real Madrid - Barça, en directo: Clásico de Liga Endesa de baloncesto en vivo hoy
  3. Mercado de fichajes, hoy 4 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
  4. Damià Abella: 'Me siento 100% identificado con el caso de Gerard Martín
  5. Lo que no se vio del Espanyol - Barça: Joan 'sacrificó' a Gerard Martin, el 'toque' de Manolo a Dmitrovic y tensión en la grada
  6. Real Madrid - Real Betis: resultado, resumen y goles del partido de LaLiga
  7. Raphinha cambia al Barça: los números que explican su impacto total
  8. Un botín de 50 millones, clave para el espía que delató a Maduro

Manolo Lama, sobre la actitud de Vinicius: "Al madridismo le toca las narices"

Manolo Lama, sobre la actitud de Vinicius: "Al madridismo le toca las narices"

¿Es real? El supuesto episodio extra de 'Stranger Things' en Netflix no está confirmado

¿Es real? El supuesto episodio extra de 'Stranger Things' en Netflix no está confirmado

Así está la clasificación del Rally Dakar 2026 tras la Etapa 2: Edgar Canet, Carlos Sainz, Santolino, Laia Sanz, Nani Roma, Nasser Al-Attiyah...

Así está la clasificación del Rally Dakar 2026 tras la Etapa 2: Edgar Canet, Carlos Sainz, Santolino, Laia Sanz, Nani Roma, Nasser Al-Attiyah...

Neymar padre revela el calvario de su hijo: "Mi hijo pensó en dejar de jugar al fútbol"

Neymar padre revela el calvario de su hijo: "Mi hijo pensó en dejar de jugar al fútbol"

Meteocat advierte de un peligro real: mucha nieve en Cataluña este 5 de enero

Meteocat advierte de un peligro real: mucha nieve en Cataluña este 5 de enero

Este es el mejor roscón de Reyes de supermercado: cuesta menos de 8 euros y arrasa en 2026

Este es el mejor roscón de Reyes de supermercado: cuesta menos de 8 euros y arrasa en 2026

Las hipotecas están punto de subir: el cambio en el Euribor que preocupa a los expertos

Las hipotecas están punto de subir: el cambio en el Euribor que preocupa a los expertos

Así es la moneda secreta del centenario de Isabel II: solo para coleccionistas y cargada de símbolos

Así es la moneda secreta del centenario de Isabel II: solo para coleccionistas y cargada de símbolos