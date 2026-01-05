REAL MADRID
Huijsen adelanta los Reyes Magos: la foto viral tras el Madrid-Betis
El central del Real Madrid ya se entrena con normalidad tras perderse el encuentro liguero en el Santiago Bernabéu
Huijsen no deja de sorprender. Hace unos días veíamos un video del central español estirando de la cuerda contra un tigre en Dubái, durante sus vacaciones, y tras su regreso a Madrid, el club anunciaba que no estaba disponible para el encuentro ante el Betis. Huijsen sufría una sobrecarga y Xabi Alonso no quiso arriesgar.
Este lunes, se ha vuelto a entrenar con normalidad en Valdebebas. El central ya se ejercita para preparar la Supercopa de España, que se disputan las semifinales el jueves ante el Atlético de Madrid.
Una prueba de fuego que, si todo va bien, llegará a tiempo para una competición que apunta a ser clave en el club.
Huijsen prepara la víspera de Reyes
Sin embargo, Huijsen estuvo por el Santiago Bernabéu en el encuentro liguero. Al salir del estadio, como es habitual, se marchó con su coche por los alrededores del estadio y se produjo un momento muy viral. Se encontró con un aficionado vestido de Rey Mago y paró el coche.
Pero lo más destacado, fue que el propio Huijsen le pidió una foto, no al revés. La imagen la subió a la 'storie' de Instagram y rápidamente dio la vuelta por las redes sociales.
"Buena victoria hoy, vamooooos", escribía Huijsen acompañando la foto.
Últimos preparativos
El club anunciará la lista de convocados cuando concluya la sesión matinal. Mbappé trabajó de forma individual y es duda para la Supercopa, como Militao y Trent, fuera del grupo.
El Real Madrid volará a Arabia Saudí este martes a las 15:00 horas.
