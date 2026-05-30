'El Hormiguero', clave en las elecciones del Real Madrid

'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, vuelve a estar en el punto de mira, aunque esta vez no por su rivalidad directa con 'La Revuelta', formato conducido por David Broncano, sino por el invitado que se sentará el próximo miércoles en el plató de Atresmedia.

Motos ha decidido meterse de lleno en la campaña electoral del Real Madrid, que se llevará a cabo el próximo 7 de junio, y ha invitado a Enrique Riquelme, quien competirá contra Florentino Pérez por la presidencia del club. Desde la página web de 'El Hormiguero' aseguran que acudirá con el objetivo de "presentar su propuesta para el club".

Sin embargo, no será la primera vez que Riquelme, fundador y presidente de Grupo Cox Energy, se pronuncie sobre el proyecto, ya que lo ha ido haciendo durante la pasada semana. Una de las entrevistas que dio más de qué hablar fue la que concedió a 'El Partidazo de COPE', programa presentado por Juanma Castaño.

En 'El Hormiguero' tendrá una oportunidad histórica para que los socios del Real Madrid le escuchen y así puedan decantarse antes que por Florentino, que es el claro favorito para volver a ser presidente del Real Madrid, especialmente por el legado que ha construido desde que llegó en 2000.

Las propuestas deportivas ya han salido a la luz, pero los socios madridistas quieren comprobar si es la mejor opción para el Real Madrid, ya que para muchos de ellos es un gran conocido. Justo fue Florentino quien lo puso en el foco mediático durante la rueda de prensa más polémica que ha ofrecido.

Estos serán el resto de invitados de 'El Hormiguero'

La semana arrancará con Marta Sánchez, una de las artistas más destacadas dentro de la industria musical en España. La cantante acudirá a 'El Hormiguero' para hablar de su nuevo single, pero también para dar a conocer nuevos detalles sobre su gira de conciertos.

La segunda invitada de la semana será Rossy de Palma. La actriz, que fue descubierta por Pedro Almodóvar en 1986, estará en 'El Hormiguero' para hablar sobre la producción 'Día de Caza' y un 'remake' de 'La Caza', de Carlos Saura.

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El cantante Raphael cerrará la semana. Hace más de un año, el cantante sufrió un problema de salud que le obligó a tomarse un tiempo de recuperación, pero el cantante ya está de vuelta y se encuentra metido de lleno en la gira 'Raphaelísimo Tour 2026'.