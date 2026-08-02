Horas críticas con Vinicius: los millones que tensan la cuerda con el Madrid

Ha llegado el momento de la verdad. Vinicius Jr. aterriza este domingo en España y el lunes se reincorporará a la disciplina del Real Madrid para arrancar la pretemporada a las órdenes de José Mourinho. Sin embargo, el foco de todo no estará en el césped, si no en los despachos. Su futuro entra en un momento crucial, con una reunión que puede marcar el rumbo de la que probablemente es la operación más delicada que afronta el conjunto blanco este verano.

Según informó AS, el plan del brasileño pasa por mantener primero una conversación con Mourinho y, posteriormente, reunirse con la cúpula del Real Madrid para abordar una renovación que lleva meses completamente bloqueada. En el Bernabéu existe la voluntad de seguir contando con Vinicius, pero también la necesidad de obtener una respuesta definitiva antes de que el mercado avance todavía más para poder tomar decisiones al respecto.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / EFE

El principal obstáculo sigue siendo económico. De acuerdo con The Athletic, la entidad madridista puso sobre la mesa una propuesta cercana a los 20 millones de euros netos por temporada, una cifra que fue rechazada por el entorno del jugador. La exigencia pasa por incluir una prima de renovación que, prorrateada durante los años de contrato, elevaría el salario anual del futbolista hasta una cifra que rondaría los 30 millones de euros.

El Real Madrid no acostumbra a conceder primas de renovación (menos aún de este calibre) y considera que romper esa política supondría abrir un precedente difícil de sostener en el futuro. Sin embargo, el entorno de Vinicius entiende que existe un caso comparable dentro del propio vestuario: Kylian Mbappé, cuyo importante bonus de fichaje tras llegar libre desde el PSG le sitúa como el futbolista mejor pagado de la plantilla con diferencia. Su salario base no se distinto al de su compañero brasileño, pero la cifra completa le coloca en un escalón totalmente distinto.

El entrenador del Arsenal Mikel Arteta / DAVID CLIFF

Mientras tanto, el Arsenal permanece muy atento a cada movimiento. El conjunto londinense lleva semanas monitorizando la situación y estaría preparado para dar el paso si las conversaciones entre el Madrid y el brasileño terminan por romperse. Eso sí, desde el entorno de Vinicius insisten en que no existe ningún acuerdo con el equipo gunner, a pesar de algunas informaciones surgidas desde Inglaterra.

Si el encuentro de los próximos días termina sin acuerdo, el club tendrá que empezar a plantearse escenarios que hace unos meses parecían impensables. En el Real Madrid nunca se han planteado la posibilidad de que Vinicius se marche libre en junio de 2027.

Vinicius pide perdón a los aficionados de Brasil tras la eliminación del Mundial. / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres / Europa Press

Eso sí, la solución de ponerle a la venta tampoco garantiza un desenlace sencillo. Vinicius ha reiterado en numerosas ocasiones que su prioridad siempre ha sido continuar en el Real Madrid y, si mantiene esa postura, podría rechazar cualquier traspaso para intentar resolver su futuro en los próximos meses o plantearse la opción de salir libre, dejando al club en una posición especialmente incómoda durante la próxima temporada.

Las próximas 48 horas, por tanto, pueden ser determinantes. Mourinho tendrá el primer contacto con una de las grandes estrellas del equipo antes de que llegue el turno de las negociaciones con la directiva. Muchas miradas pendientes de un encuentro que podría estabilizarlo todo o, por el contrario, elevar la tensión.