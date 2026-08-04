Acelerón final millonario del Madrid por Diomande

El futuro de Yan Diomande podría resolverse en cuestión de horas. Después de varios días de estancamiento, en los que la operación parecía haber perdido impulso, el Real Madrid ha dado un paso al frente para intentar cerrar de una vez el fichaje del extremo marfileño del RB Leipzig.

Según ha informado Florian Plettenberg, el club blanco ha retomado este martes las conversaciones con el conjunto alemán con el objetivo de alcanzar un acuerdo cuanto antes. La intención del Madrid pasa por cerrar la operación antes de que el Leipzig le haga viajar a Austria para incorporarse a su concentración de pretemporada tras declararse enfermo, lo que permitiría que el futbolista pudiera someterse a las pruebas médicas en los próximos días.

Las sensaciones son optimistas. El propio Plettenberg asegura que las próximas 24 horas serán clave para determinar si ambas entidades logran desbloquear una negociación que, hace apenas unos días, parecía haberse complicado por la falta de avances entre los clubes.

El Leipzig rebaja la euforia

Pese al optimismo que vuelve a rodear la operación, desde Alemania siguen enviando mensajes de prudencia. Este lunes, el director deportivo del RB Leipzig, Marcel Schäfer, dejó claro que el traspaso todavía está lejos de poder darse por cerrado, desmintiendo las informaciones que apuntaban a un acuerdo definitivo, algo que podría estar cambiando en las últimas horas.

En declaraciones a Sky Sports Alemania, el dirigente aseguró que algunos "autoproclamados expertos" se precipitaron al anunciar un acuerdo e insistió en que "aún no hemos llegado a esa etapa", dejando claro que las negociaciones continúan abiertas.

Diomande, futbolista del Leipzig y Costa de Marfil / efe

Schäfer también quiso restar importancia a la polémica generada por el cambio de representación del futbolista. El directivo explicó que el Leipzig mantiene actualmente el contacto con Roc Nation, la nueva agencia de Diomande, y aseguró que no cree que esa situación pueda convertirse en un obstáculo si finalmente los clubes alcanzan un entendimiento.

Con el Real Madrid decidido a acelerar y el Leipzig manteniendo una postura firme, el desenlace de uno de los grandes culebrones del verano parece más cerca que nunca. Si las negociaciones avanzan al ritmo esperado, las próximas horas podrían marcar el futuro inmediato de Diomande y convertir al internacional marfileño en el gran refuerzo ofensivo del conjunto de José Mourinho.