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REAL MADRID

Horarios de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: dónde se puede votar y a qué hora cierran las mesas

Consulta los horarios de las votaciones a la presidencia al Real Madrid y cómo votar al nuevo mandatario de la entidad blanca

Enrique Riquelme y Florentino Pérez, candidatos a la presidencia del Real madrid en las elecciones del 7 de junio de 2026

Enrique Riquelme y Florentino Pérez, candidatos a la presidencia del Real madrid en las elecciones del 7 de junio de 2026 / Europa Press

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Los socios del Real Madrid están llamados a las urnas este domingo 7 de junio para elegir al presidente y a la nueva Junta Directiva del club blanco. La cita electoral enfrenta a Florentino Pérez, actual presidente de la entidad, y a Enrique Riquelme, que se disputarán estar al frente de la entidad madridista los próximos años.

Unas elecciones en el Real Madrid son siempre novedad, más si no ha habido comicios electorales en los últimos 20 años. La votación se celebrará en una sede diferente a la habitual; en esta ocasión, los socios no acudirán al Santiago Bernabéu, sino al Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, donde quedarán instaladas las mesas electorales para una jornada que se desarrollará de forma ininterrumpida desde las 09:00 hasta las 21:00 horas.

Florentino Pérez y Enrique Riquelme, los dos candidatos a la presidencia del Real Madrid

Florentino Pérez y Enrique Riquelme, los dos candidatos a la presidencia del Real Madrid / Cedida

El club blanco ha habilitado además un dispositivo especial de transporte y accesos para facilitar el desplazamiento de los socios hasta la Ciudad Real Madrid. La entidad recomienda planificar la llegada con antelación debido a las posibles afecciones en la movilidad de Madrid durante la jornada electoral. Las elecciones servirán para decidir el futuro institucional inmediato del Real Madrid. Los socios incluidos en el censo electoral podrán ejercer su derecho al voto de forma presencial durante todo el día, hasta el cierre de las mesas.

¿A qué hora son las elecciones a la presidencia del Real Madrid?

Las votaciones de las elecciones a la presidencia y Junta Directiva del Real Madrid se celebrarán este domingo 7 de junio, entre las 9:00 y las 20:00 horas, de forma ininterrumpida. Las mesas electorales cerrarán a las 20:00 horas, momento a partir del cual comenzará el recuento de los votos emitidos durante la jornada.

¿Dónde se puede votar en las elecciones del Real Madrid?

Los socios del Real Madrid podrán votar en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, situado en la Avenida Alejandro de la Sota s/n, en Valdebebas, Madrid.

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Para facilitar el acceso, el club ha preparado un servicio de autobuses lanzadera gratuito con salidas desde Avenida del Partenón, 14; Calle Mateo Inurria, 11; y Avenida de América, 14. Este servicio funcionará de forma continuada desde las 8:30 hasta las 19:30 horas. También se podrá acceder en transporte público a través de la estación de Cercanías de Valdebebas, con parada de la línea C-1, así como mediante varias líneas de autobús con paradas próximas a la Ciudad Real Madrid.

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