Horario y dónde ver el Valencia - Real Madrid de LaLiga por TV, online y en directo

El Real Madrid afronta una nueva final en su lucha por LaLiga EA Sports. Tras sufrir para ganar al Rayo Vallecano en la última jornada, disputada en el Santiago Bernabéu, los blancos afrontan ahora una visita al siempre complicado estadio de Mestalla.

Cada partido se ha convertido en una batalla para el conjunto madridista, que sufre para lograr sacar los partidos adelante. El efecto Arbeloa se ha diluido tras dejar buenas muestras ante Villarreal y Mónaco. Desde entonces, el equipo ha visto como el Benfica de José Mourinho le apeó del top 8, obligándoles a jugar una ronda extra que precisamente será ante el equipo lisboeta.

Arbeloa, en rueda de prensa / FERNANDO VILLAR

El Real Madrid llegará a Mestalla segundo en la clasificación, a solo un punto del Barça, aunque las sensaciones que han dejado ambos equipos en el último mes son dispares. Por su parte, el Valencia se está jugando la vida esta temporada.

Los de Corberán, que fueron eliminados en Copa del Rey por el Athletic Club, se sitúan en el puesto 16 de la tabla, con solo un punto de ventaja sobre los puestos de descenso, que en este momento ocupan Rayo Vallecano, Levante y Real Oviedo.

El partido de Liga entre ambos conjuntos se disputará el domingo 8 de febrero a las 21:00 horas en el estadio de Mestalla.

El partido entre el Valencia y el Real Madrid de la jornada 23 de LaLiga EA Sports se podrá ver por TV y online a través de la aplicación de DAZN, DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Valencia y Real Madrid a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.