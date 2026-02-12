Horario y dónde ver el Real Madrid - Real Sociedad de LaLiga por TV, online y en directo

El Real Madrid y la Real Sociedad se enfrentan este sábado en el Santiago Bernabéu en uno de los partidos más atractivos del fin de semana en LaLiga EA Sports. El conjunto blanco busca seguir sumando en casa ante un rival siempre incómodo, mientras que el equipo donostiarra quiere dar un golpe sobre la mesa en uno de los escenarios más exigentes del campeonato.

Arbeloa solo conoce la victoria en Liga, pero las sensaciones que ha dejado el equipo sobre el césped no son tan positivas como los resultados. Por su parte, la Real Sociedad ha sufrido un cambio tras la llegada de Matarazzo al banquillo, acercándose a los puestos europeos.

Álvaro Arbeloa, en el banquillo durante el partido ante el Valencia / Associated Press/LaPresse / LAP

Además, el conjunto vasco llegará pletórico tras imponerse a su gran rival, el Athletic Club, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (0-1), dejando una buena imagen y dando un paso importantísimo para acercarse a la final del torneo copero.

De ganar, el Real Madrid se colocaría líder de manera provisional en la tabla y metería presión al Barça, que juega su partido de la jornada el lunes ante el Girona.

El partido de Liga entre ambos conjuntos se disputará el sábado 14 de febrero a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

¿Dónde ver el Real Madrid - Real Sociedad por TV y online?

El partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad de la jornada 24 de LaLiga EA Sports se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, Movistar+ LaLiga y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar).

