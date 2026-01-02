Horario y dónde ver el Real Madrid - Real Betis de Liga por TV, online y en directo

Tras un 2025 para olvidar, el Real Madrid arranca el 2026 con la necesidad de dar un giro de 180 grados a su bagaje deportivo. Los de Xabi Alonso empezarán con un examen muy complicado: la visita del Real Betis al Santiago Bernabéu.

Los blancos se enfrentarán al conjunto de Manuel Pellegrini en la jornada 18 del campeonato. Con 39 puntos, el Real Madrid se sitúa a cuatro puntos del Barça. Los de Flick juegan antes su partido este fin de semana, por lo que podrán poner más presión sobre los de Xabi Alonso, que además no podrá contar con Kylian Mbappé.

Xabi tiene que buscar sustituto al lesionado Mbappé / AP

Por su parte, el Betis se sitúa en sexta posición en la tabla, en puestos que dan acceso a Europa, con 28 puntos y un colchón importante de cinco puntos sobre sus más inmediatos perseguidores.

El partido de Liga entre ambos conjuntos se disputará el domingo 4 de enero a las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu.

¿Dónde ver el Real Madrid - Real Betis por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Real Betis de la jornada 18 de LaLiga EA Sports se podrá ver por TV y online a través de la aplicación de DAZN, DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y el Real Betis a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.