REAL MADRID
La hora del primer 'mal trago' para Mourinho
El técnico portugués deberá sentar a alguno de sus centrocampistas de gala ante el Rayo Vallecano este sábado
Cuando José Mourinho regresó al Real Madrid, vino con la condición de reforzar la plantilla y traer a los mejores. El mercado de fichajes del equipo blanco se corresponde con su petición y, es por ello, que ahora el 'mal trago' para decidir a quién sienta en el banquillo y a quién alinea en el once, lo tiene que sufrir Mourinho. Entra dentro de la gestión del vestuario que debe llevar a cabo y tan importante será en el devenir de la temporada, en la que se encontará con este marrón varias veces.
Más sencillo resulta, cuando en la ecuación aparece uno de los intocables, ahí no hay duda. El problema llega ahora, cuando debe decantarse entre 5 centrocampistas de gran nivel. Tanto Bernardo, como Valverde, como Guler y, sobre todo Bellingham, han arrancado la temporada a un gran nivel y cumpliendo con las indicaciones que el entrenador les pide. Y ahora, se suma un Tchouaméni recuperado de sus molestias. Este sábado, los de Mourinho afrontan en el Bernabéu el encuentro de la quinta jornada de Liga ante el Rayo Vallecano, un equipo exiliado de su estadio y una entidad que atraviesa un momento delicado, pero que en los últimos enfrentamientos directos, le ha rascado puntos al Madrid.
LA OPCIÓN CON MÁS FUERZA
Las opciones que rondan por la cabeza del de Sétubal son tan suculentas como delicadas. El hecho de poder juntar a Tchouaméni con Arda y Bernardo, sería posiblemente encontrar el equilibrio perfecto entre el orden, la implicación defensiva y la circulación de balón con más coherencia. A esta misma opción, se le puede encontrar la variante de incluir a Jude Bellingham y escorar al turco en la banda derecha con la intención de ser un centrocampista más. Valverde podría tener descanso después de haberlo jugado prácticamente todo.
JUNTAR TODA LA DINAMITA
Jugando en el Bernabéu, también entra el punto atractivo en juego. Jugar con extremos naturales como puedan ser Brahim o el esperado Diomande y el inglés ocupando la demarcación del 10, es lo que desearía ver todo el madridismo. Por detrás, llegaría el encaje de bolillos donde podría ajustar con algo de músculo; ya sean Camavinga, Tchouaméni o el propio Valverde.
Veremos si Mou decide dar sus primeras señales y empezar a definir lo que será su sala de máquinas ideal, o bien jugar a los cálculos y repartir minutajes para que los jugadores con más carga como Bellingham o Valverde tomen algo de descanso. Bernardo Silva, Arda Güler y Eduardo Camavinga descansaron ante el Inter por sanción y por ese motivo podrían partir de inicio ante el Rayo para aportando frescura al equipo.
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