REAL MADRID
A qué hora es la entrevista de Enrique Riquelme en 'El Hormiguero' y dónde ver gratis por TV y en directo
El empresario desvelará un 'gran fichaje' para su proyecto deportivo, que pretende destronar a Florentino Pérez al frente de la presidencia del Real Madrid
Enrique Riquelme sigue adelante con su campaña hacia las elecciones por la presidencia del Real Madrid. Después de pasar por radios, programas y hasta canales de YouTube, el empresario dará una importante entrevista en 'El Hormiguero', programa de máxima audiencia en España, donde tiene la intención de anunciar un 'gran fichaje' de su proyecto deportivo.
El fundador y presidente de Cox Energy visitará por primera vez el espacio de Pablo Motos para dar más pistas sobre su ambicioso proyecto de cara a las elecciones del club blanco, previstas para el próximo domingo 7 de junio. Ya ha anunciado que contará con figuras como Raúl González Blanco o Fernando Hierro en la dirección deportiva, pero tiene la intención de ir desgranando todavía más sus planes para afianzar su postura antes de los comicios.
Durante la entrevista, Riquelme explicará cuáles son las principales líneas de su candidatura para liderar el palco del Santiago Bernabéu, una propuesta con la que busca modernizar la gestión institucional, deportiva y económica de la entidad blanca.
Lo que pueda decir el empresario esta noche es crucial, pues llega en un momento clave de la campaña electoral madridista, con el objetivo de acercar sus ideas a los socios y aficionados.
Además de repasar su trayectoria, como es costumbre en el programa de Antena 3, el invitado también mostrará su lado más personal y distendido en una conversación que promete dejar titulares sobre el futuro del Real Madrid. Su aparición en 'El Hormiguero' genera una gran expectación entre los seguidores madridistas a pocos días de unas elecciones decisivas para el club.
¿A qué hora es la entrevista de Enrique Riquelme en 'El Hormiguero'?
La entrevista de Enrique Riquelme en ‘El Hormiguero’ se emitirá este miércoles 3 de junio a partir de las 21:45 horas (CEST), horario habitual del programa presentado por Pablo Motos en el access prime time televisivo.
¿Dónde ver la entrevista de Enrique Riquelme en ‘El Hormiguero’ por TV y online?
En España, la entrevista de Enrique Riquelme en ‘El Hormiguero’ podrá verse en directo y en abierto por televisión a través de Antena 3. Además, el programa también estará disponible online mediante la plataforma Atresplayer, tanto en directo como bajo demanda tras su emisión.
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