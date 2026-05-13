¿A qué hora es y dónde ver la entrevista a Florentino Pérez de Pedrerol hoy por TV y en directo?

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, volverá a situarse en el foco mediático. Apenas un día después de su comentada comparecencia ante los medios de comunicación, el máximo mandatario del conjunto blanco volverá a dar la cara hoy en una aparición pública que, tal como sucedió en la anterior, genera ciertas dudas sobre su naturaleza.

El encargado de dar la exclusiva fue Antonio García Ferreras, una de las caras visibles de La Sexta. Durante la emisión del programa 'Al Rojo Vivo', el presentador aseguró que Florentino volverá a aparecer en público "para hablar de todo, también de sus críticas y ataques a los medios de comunicación".

Las comparecencias de Florentino Pérez siempre generan interés por la poca frecuencia con la que se producen, pero el último precedente ha disparado el interés hasta límites insospechados. La última rueda de prensa dejó ver a un presidente desatado, que cargó sin reparos contra la prensa, LaLiga y su máximo rival tanto en lo deportivo como en lo institucional, el FC Barcelona.

Florentino Pérez en rueda de prensa / Juanjo Martin

¿A qué hora es la entrevista a Florentino Pérez?

La entrevista a Florentino Pérez tendrá lugar este miércoles 13 de mayo a partir de las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver la entrevista a Florentino Pérez por TV?

La entrevista a Florentino Pérez se podrá ver por TV a través de La Sexta, y online en Atresplayer. El encargado de realizarla será Josep Pedrerol, presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito'.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la entrevista a Florentino Pérez de este miércoles 13 de mayo a través de nuestra narración en directo, así como las declaraciones que ofrezca el presidente del Real Madrid.