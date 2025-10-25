La hora de la verdad para Carreras: ¿Es o no es el 'anti-Lamine'?

Cuando el Real Madrid anunció el fichaje de Álvaro Carreras para las próximas 6 temporadas, un vídeo se empezó a hacer viral entre la afición del conjunto blanco. Se trataba de una recopilación de acciones del lateral enfrentando a Lamine Yamal durante su etapa en el Benfica.

El documento hizo crecer la esperanza del madridismo de haber encontrado su 'anti-Lamine', especialmente después de una dura temporada en la que el ahora '10' del Barça se convirtió en una pesadilla por su gran rendimiento (al igual que el de compañeros como Raphinha) en los Clásicos.

Por si fuera poco, los primeros partidos de Carreras con la camiseta blanca elevaron todavía más las expectativas. El ex del Benfica ofreció un rendimiento sensacional, mostrando una solidez defensiva abrumadora y acierto a la hora de sumarse al ataque gracias a su físico.

Sin embargo, las cosas no han ido tan bien desde el derbi ante el Atlético. Aquel día, el lateral izquierdo quedó señalado con una actuación que encendió las alarmas. Su nivel fue muy inferior a lo que había mostrado con anterioridad y lo que ha ocurrido desde entonces hasta ahora no ha ayudado precisamente a recuperar la confianza en el futbolista.

Este domingo ha llegado el momento de ver si el plan de convertir a Álvaro Carreras en el 'anti-Lamine' obtiene sus primeros resultados o, si por el contrario, crecen las dudas en torno al futbolista del equipo blanco y su papel en partidos grandes.

Los dos se verán las caras en el Santiago Bernabéu en un encuentro en el que el Madrid busca la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y resarcirse de las amargas noches que le hizo pasar el Barça la pasada campaña.

Por su parte, el conjunto blaugrana tendrá que encomendarse a que Lamine recupere su mejor versión en ataque para poder intimidar a la defensa blanca, que no tendrá a jugadores como Raphinha o Lewandowski como amenazas.

Hasta el momento, Carreras y Lamine se han enfrentado en tres partidos, con un balance favorable al jugador azulgrana, que suma dos victorias y un empate en sus enfrentamientos directos.

Los dos triunfos llegaron el año pasado ante el Benfica, mientras que el empate se produjo en la etapa del ahora jugador del Madrid en el Granada (2-2).

En total, han coincidido sobre el césped 205 minutos. Con los dos a la vez sobre el césped (siempre enfrentados por sus posiciones en el campo), Lamine ha conseguido anotar un gol y repartir una asistencia. Este domingo, será un nuevo examen con muchas miradas centrándose en ese duelo entre ambos.