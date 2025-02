La hora de Asencio y Alaba

A la defensa del Real Madrid la ha mirado un tuerto. Ha ido perdiendo componentes desde la temporada pasada para complicar la vida al equipo y obligar a Ancelotti a buscar soluciones de urgencia. Alaba, Militao dos veces, y Carvajal han sufrido la peor lesión de rodilla posible, convirtiendo a Rudiger en imprescindible para acabar roto de tanto ‘uso’. Al italiano no le queda otra que tirar de la reserva y esa es Asencio y Alaba, además de Tchouameni, que solo le convence a él y a quien le susurra que lo ponga de central.

Penaliza ser canterano

Es el momento de Raúl Asencio, ese defensa de mirada dura, concentrada en su cometido, con recursos técnicos, y que no se anda con rodeos en los balones divididos. Es de la cantera y eso penaliza su figura ante un entrenador político que sopesa más la ascendencia de cada cual en el vestuario que su rendimiento en el campo. El grancanario ha participado en 19 de los 36 partidos de su equipo y en nueve fue titular. Cumplió en casi todos, e incluso rindió por encima de lo esperado viniendo de un jugador novel y sin experiencia.

Raúl Asencio, durante su partido en San Mamés / EFE

Las bajas le dan la oportunidad abrirse un hueco en el equipo pensando en el futuro, pese a no llamarse ‘Asencinho’, ‘Asencivic’ o ‘Van Ashencio’. Su ‘pecado’ fue llegar a ‘La Fábrica’ con 14 años para jugar en el cadete del Real Madrid, e ir subiendo peldaños hasta tener una oportunidad en el primer equipo. Un trayecto que solo ha recorrido Nacho en este siglo, pero se acabó cansando de ser el único ‘one club man’ del equipo para acabar tomando las de Villadiego. Asencio tiene la oportunidad que no tuvieron Hermoso, Javi López o Rafa Marín por nombrar algunos centrales hechos en la cantera blanca.

Vuelta prematura de Alaba

La otra opción de Ancelotti es esperar a que David Alaba sea el central elegante y efectivo que era hasta que se lesionó el 17 de diciembre 2023. Una grave lesión de rodilla con recaída incluida ha torturado al austriaco, que volvió a jugar unos minutos 399 días después ante Las Palmas, tras romperse hace 14 meses. Desde su reaparición, ha ido probándose en cuatro de los últimos encuentros de su equipo, sin llegar a los 50 minutos de juego.

Tanto tiempo sin jugar recomienda que su vuelta sea medida, pausada para que elimine los miedos lógicos que atenazan su juego para recuperar su mejor nivel. De momento Alaba es un recurso más que una solución para fortalecer la defensa. Necesita confianza para ser una garantía y eso no se consigue de un día para otro. Ancelotti podría probarlo de inicio este miércoles contra el Leganés, pero sería por necesidad. Tchouameni como Asencio no necesitan rotar, sería más para evaluar el momento en el que está el austriaco y si es capaz de rendir aunque no sea a su verdadero nivel.