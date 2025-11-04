En memoria de Diogo Jota: "No hay un día que no piense en ti"

El exjugador de la Premier John Obi Mikel afirmaba hace unos días en su podcast que había oído algo sobre Mo Salah: "Era muy amigo de Jota. No parece él mismo, parece una sombra de lo que era, así que seré cauteloso y muy prudente a la hora de criticar a este equipo del Liverpool". Días después de este comentario, el egipcio sacaba a su equipo del atolladero en Anfield frente al Aston Villa. No todas las jornadas son iguales, pero hace apenas cuatro meses que el jugador 'red' perdió la vida en un accidente en la provincia de Zamora junto a su hermano André Silva. Por lo que es imposible que la pérdida de su figura no siga siendo una constante.

Trent, Xabi Alonso, Huijsen y Butragueño

Lo será durante mucho tiempo, porque el luto es un efecto 'boomerang' que acude cuando uno menos lo espera. La frase que mejor resume el sentimiento de los excompañeros de Jota está en la dedicatoria que llevaba el ramo que Trent Alexander-Arnold depositó en el homenaje colectivo que brindó la expedición del Real Madrid en la previa al partido frente al Liverpool. "Te echo de menos compañero, cada día". El inglés mantuvo una estrecha relación con el luso y sintió las consecuencias del trágico accidente estando ya en el club blanco, después de abandonar el equipo de su vida.

Trent depositó un ramo de flores rojas y blancas junto a una nota de su puño y letra. “Mi compañero Diogo, te echamos mucho de menos, pero te seguimos queriendo. Tu recuerdo y el de André permanecerán siempre. Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los grandes momentos que compartimos", recogía la emotiva misiva, que finalizó con un “Forever 20 YNWA”, las siglas de “You’ll never walk alone”. El lema eterno del Liverpool que se ha vuelto físico en un altar eterno en memoria del portugués.

El Real Madrid, como institución, -al igual que el resto de los equipos que han venido como visitantes a Anfield-, depositaron otros ramos de flores en el altar improvisado. Junto a Trent, participaron en el homenaje Dean Huijsen, exfutbolista del Bournemouth y quien se midió en la Premier a Jota; Xabi Alonso, exjugador del Liverpool y Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. El gesto, que tuvo lugar después de la rueda de prensa, vino acompañado de un minuto de silencio.

La correspondencia al homenaje por Amaro en Anfield

"El Real Madrid CF expresa sus más profundas condolencias al Liverpool FC y a la familia de Diogo Jota. El mundo del fútbol lamenta la pérdida de una excepcional persona y un jugador extraordinario”, llevaba inscrito el detalle oficial del club blanco, quien en 2023 vivió en Anfield un homenaje por el fallecimiento de una de sus leyendas: Amancio Amaro.

Antes del encuentro, Sir Kenny Dalglish, leyenda del Liverpool, y el director ejecutivo del club, Billy Hogan, se acercaron a la grada de los aficionados del Real Madrid para depositar un ramo de flores. Este martes, como en cada partido de Anfield después del trágico suceso, un mar de bufandas y banderas inundará las gradas de un estadio donde el dolor por la pérdida de uno de sus ídolos sigue estando a flor de piel.

Cada detalle tiene su valor, como el mando rojo de la PlayStation que dejó en última instancia Trent. Un homenaje a las míticas celebraciones de la leyenda fallecida del Liverpool y que fueron replicadas por jugadores de todo el mundo tras su fallecimiento. La demostración de que el fútbol no es solo un juego, sino la sublimación de las emociones humanas. Y, por supuesto, el empírico ejemplo de que sus protagonistas, los jugadores, no son robots programados para aislarse de sus sentimientos.