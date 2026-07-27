La hoja de ruta del Bayern con Olise

Michael Olise no fichará por el Real Madrid este verano, pese al deseo de Florentino Pérez de firmar al internacional francés para ocupar el extremo derecho. La postura innegociable del Bayern de Múnich ha llevado al club blanco a centrar sus esfuerzos en Yan Diomandé, mientras que el conjunto bávaro ya está manos a la obra para mejorar el contrato de uno de sus baluartes.

El equipo alemán ha dejado clara su posición en el mercado en reiteradas ocasiones: Olise no está en venta ni por 200 millones de euros, cantidad que los blancos estaban dispuestos a desembolsar. "Eso no supone ningún problema para nosotros (interés del Real Madrid). Nos alegra que Michael regrese y retome el ritmo. Ahora mismo está disfrutando de unas merecidas vacaciones. El año que viene desempeñará un papel muy importante en el Bayern, igual que el año pasado", reafirma Christoph Freund, director deportivo del conjunto germano.

Michael Olise, en el punto de mira / EFE

Las continuas negativas del equipo alemán, sumadas a la necesidad urgente del Real Madrid de firmar un extremo derecho, han cerrado la puerta a Olise, al que incluso le han ofrecido una oferta de renovación. Según 'Bild', el Bayern de Múnich quiere convencer al francés para que renueve su contrato antes de que finalice el mercado veraniego. Su vínculo actual, de unos 14 millones de euros anuales, se extiende hasta el próximo 30 de junio de 2029. Sin embargo, los bávaros buscan prolongarlo y aumentar su salario hasta los 25 millones de euros por temporada.

El exjugador del Crystal Palace, de vacaciones tras el Mundial, en el que rompió el récord de jugador con más asistencias en una edición, con siete pases de gol, todavía no ha tomado una decisión y se reunirá con los dirigentes a su vuelta a los entrenamientos. Lo que está claro, sin embargo, es que permanecerá en el Bayern al menos una temporada más, tras la rendición del Real Madrid de acometer su fichaje. Olise, por tanto, afrontará su tercera temporada en el campeón de la Bundesliga, donde se ha convertido en uno de los mejores jugadores del planeta.