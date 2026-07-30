Hoeness: "¿Olise al Madrid? Me partí de risa, podría venir el emperador de China"

Por si todavía no estaba claro, el Bayern de Múnich ha vuelto a cerrar de forma tajante cualquier especulación sobre el futuro de Michael Olise. Después de que hace unas semanas diferentes informaciones vincularan al internacional francés con el Real Madrid, el presidente de honor del conjunto bávaro, Uli Hoeness, ha dejado claro que el asunto ni siquiera ha sido objeto de debate en el club.

En declaraciones recogidas por el medio alemán Sport1, Hoeness se tomó a broma los rumores que situaban a Olise en la órbita del conjunto blanco. "Me partí de risa. Todavía le quedan tres años de contrato, así que para mí no es un tema en absoluto. Podría venir el emperador de China y tampoco hablaríamos con él sobre Olise".

Michael Olise, con la selección de Francia / Angel Colmenares

El histórico dirigente del Bayern fue incluso más allá y aprovechó para dejar claro que el club no contempla desprenderse de ninguno de sus grandes referentes ofensivos y defendió que el Bayern cuenta con el mejor ataque del mundo: "Lo mismo ocurre con Luis Díaz. Tenemos el mejor tridente ofensivo del mundo con Olise, Díaz y Kane. No se nos pasaría por la cabeza vender a ninguno de ellos".

El Real Madrid condicionó cualquier posible operación a que el futbolista francés tomará la decisión de pedirle al conjunto bávaro su salida, tratando de mostrar siempre su respeto al Bayern, con el que guarda muy buenas relaciones. Ante la imposibilidad de fichar a Olise, finalmente los blancos se centraron en el fichaje de Yan Diomande, que apunta a llegar al club en los próximos días en un traspaso con cifras históricas.

Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern / Agencias

Olise, que aterrizó en Múnich en el verano de 2024 procedente del Crystal Palace con un contrato hasta 2029, se ha convertido en una de las grandes estrellas del Bayern gracias a su impacto ofensivo y a unas actuaciones que despertaron el interés de varios gigantes europeos.

Sin embargo, la posibilidad de verlo vestido de blanco ya ha quedado descartada, al menos para este verano. Mientras el Real Madrid ha orientado su planificación hacia otros objetivos en el mercado, en el Bayern mantienen una postura inamovible y dejan claro que Olise es intransferible