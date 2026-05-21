Morten Hjulmand, el preferido de Mourinho

José Mourinho ha inscrito en la lista de deseos del Real Madrid el nombre de Morten Hjulman. El mediocentro del Sporting de Portugal cumple el perfil que busca el equipo madridista para potenciar la línea más necesitada desde las salidas de Kroos y Modric. Un jugador a capaz de manejar los tiempos en la creación de juego, una característica que echa en falta el cuadro blanco.

Precio

Hjulman es un jugador con experiencia que cumple los 27 años el próximo mes de junio, que pasó por el fútbol italiano, el Lecce, y el austriaco, el Admira Wacker, antes de recalar en el equipo lisboeta al que fichó en 2023 por 19,5 millones de euros. Su precio de mercado actual es de 45 M€, aunque se estima que su club no lo dejará salir por menos de 50 al quedarle dos años de contrato.

Ha sido el eje del Sporting de Portugal esta temporada, jugando casi todos los partidos como capitán del equipo. Un centrocampista de 1,85 m., capaz de distribuir el juego con criterio. Sería el complemento de Tchouameni ante el bajo rendimiento que está ofreciendo Camavinga, cuyo futuro no está claro, aunque el Madrid filtra que sigue contando con él.

La línea más débil

Según diversas fuentes, Mourinho habría pedido al Madrid que sondee su fichaje. El futuro entrenador blanco no quiere ser comparsa en la decisión de los fichajes. Una de las condiciones que habría pedido para regresar es ser escuchadas sus peticiones más allá de opinar como vienen haciendo en los últimos años los técnicos que han pasado por el banquillo madridista.

El internacional danés se suma a otros nombres como el de Rodri y Reijnders, ambos del City, entre otros centrocampistas que siguen para reforzar la línea más débil del equipo. Tchouameni es la única apuesta segura ante las dudas sobre Camavinga y la intención del club de prescindir de Dani Ceballos, al que le queda un año de contrato. El andaluz sabe que si se queda, sus opciones de jugar son residuales, ya que el club tiene decidido subir a Thiago si Mourinho da el visto bueno, además de los posibles refuerzos.