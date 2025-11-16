Un vestuario en agitación perpetua: del 'topo Casillas' con Mourinho al Xabi Alonso "se cree que es Guardiola"

Gareth Bale dijo hace unas semanas que dirigir un vestuario como el del Real Madrid requería más que saber de tácticas, un control de la gestión de egos. La afirmación nació al calor del debate sobre la autoridad de Xabi Alonso en un vestuario blanco que históricamente ha entrañado una compleja administración. Sobre todo, en la época del fútbol moderno que se consolida en el actual siglo XXI. Ancelotti, con su 'laissez faire'; Zidane, con un equilibrio de estilos; Mourinho con su mano dura; Del Bosque como un jefe que no levantaba la voz... Son ejemplos de imposición temporal más o menos duradera.

Del primer al segundo 'galacticidio'

El técnico vasco logró crear una jerarquía a su alrededor en un Bayer Leverkusen engrasado que funcionó a las mil maravillas. Un entorno que le venía como un guante a un entrenador que ha estado en vestuarios de alto nivel, pero que era consciente del traspaso de identidad que supone ver la partida desde el banquillo. Todo lo que funcionó en el doblete histórico que consiguió con el equipo germano no está teniendo un resultado inmediato en su aterrizaje en Valdebebas, donde hasta Ancelotti terminó por claudicar.

Ronaldo Nazario y Fabio Capello mantuvieron una relación tensa en el Real Madrid de los 'Galácticos'. / JASPER JUINEN

Un entrenador que en su segunda etapa monitorizó situaciones complejas como las que vivía un Vinicius amedrentado en muchos campos. La pasada temporada no fue capaz de encajar un complicado juego de equilibrios con la llegada de un Mbappé que ha terminado por sacarse el papel de secundario para el que no había sido fichado. La mayoría de los conflictos se han producido en un contexto moderno guiado por la gestión de Florentino en dos etapas que tuvieron el parteaguas del primer 'galacticidio'.

La intención del máximo mandatario siempre ha sido la de contar con los mejores jugadores y no de un modo figurado. Por eso, pese a épocas convulsas, el Madrid alcanzó la actual cifra de 15 Champions que terminaron las tres décadas de sequía y el relato de que las Copas de Europa eran en blanco y negro. Pero entre las épocas de éxito se produjeron bruscas etapas de transición. Algunas, afrontadas por entrenadores que marcan la historia contemporánea del club, ejemplos a los que se abraza Xabi Alonso.

La 'maldición' de los entrenadores españoles

El palmarés de Mourinho con el Madrid no es el que más ha engordado las vitrinas del Bernabéu, pero consiguió elaborar un discurso con el que convencer a la afición para coger las armas contra el Barça de Guardiola, el más ganador de la historia. Ahora bien, ese discurso que polarizaba se cobró varias víctimas internas. El gran señalado fue una leyenda blanca como Iker Casillas, que acabaría abandonando el club por la puerta de atrás y con la acusación de haber sido el 'topo' del vestuario.

Rafa Benítez y Carlo Ancelotti se saludan en un Real Madrid - Celta. / CHEMA MOYA / EFE

Las filtraciones siempre han existido y existirán, como se ha visto en este parón de selecciones, cargado de ruido. Aunque el porcentaje de lo contado y afirmado tenga una parte cuestionable de realidad forma parte de un 'juego' de tensiones que siempre ha existido. El que mejor logró imponer su discurso en menos tiempo fue Zinedine Zidane, un exjugador de élite que movió los hilos de una plantilla que consiguió el hito inédito de ganar tres Champions. Los que no se subieron al carro fueron los sacrificados.

Camacho, Queiroz, Luxemburgo o López Caro fueron víctimas de un desgobierno provocado por un vestuario con liderazgos discutidos. Capello y Schuster vivieron tensiones por la falta de disciplina de determinados jugadores. Benítez y Lopetegui forman parte de sonoros y tempranos fracasos, confirmando la maldición del entrenador español. Ronaldo, Beckham, Cristiano, Ramos, Casemiro, Varane... Han sido muchos los protagonistas de historias de suplencias no entendidas o instrucciones no correspondidas.

Casemiro no jugó en los cinco primeros meses de Zidane y después fue clave en la trilogía de las tres Champions. / EMILIO NARANJO / EFE

'El poder de la amistad' de Ancelotti

Carletto creyó encontrar una fórmula mágica en su última etapa, que llegó después del ocaso de Zidane y la salida de baluartes del pasado. Patentó 'el poder de la amistad', que se convertiría en un 'meme' que representaba las jerarquías en las que cada jugador tenía claro su papel. Sin embargo, el italiano, ahora seleccionador de brasil, se despidió antes de tiempo con el tópico de haber consentido a los jugadores. Su sucesor llegó con ideas frescas y firmes, que durante las primeras causaron efecto.

Los resultados nunca dejaron de hacerlo -salvo en el derbi-, hasta estas últimas semanas, en las que los tropiezos frente al Liverpool y el Rayo han resquebrajado el orden de un club con crisis que no ocurren ningún otro lugar. Y a partir de ahí, comentarios como los recogidos en 'The Athletic', deslizando que "Xabi Alonso se cree Guardiola", como si fuera algo malo, cuando seguramente ese pueda ser uno de los síntomas de éxito de su propuesta. Fundamentada y estudiada, pero que ha de ser capaz de imponer sin perder las peculiares circunstancias de un vestuario donde cada decisión es un reto, como demuestra su historia.