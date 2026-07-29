La historia de siempre con Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold volvió a sacar a relucir su talento ofensivo. El lateral fue uno de los grandes protagonistas de la victoria blanca ante el Leganés (4-1) en el segundo amistoso de la pretemporada, convirtiéndose en una pieza clave en la construcción ofensiva del equipo de José Mourinho. Lo hizo precisamente el día en que su nuevo competidor Denzel Dumfries presenció el encuentro desde la grada tras superar el reconocimiento médico y completar su primer entrenamiento como madridista.

El internacional inglés volvió a demostrar que su principal virtud sigue siendo su influencia con balón. Mourinho le otorgó mucha libertad para incorporarse al ataque y el exjugador del Liverpool respondió siendo uno de los futbolistas más activos del conjunto blanco.

Tres acciones decisivas

El impacto de Trent fue enorme. Primero vio el desmarque de Gonzalo y le asistió con un espectacular balón teledirigido desde su propio campo para que el canterano anotara el segundo gol del Real Madrid de la tarde. Ya en la segunda parte, un potente disparo del inglés terminó generando un rechace que aprovechó Franco Mastantuono para ampliar la ventaja madridista.

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Su exhibición ofensiva se completó con un centro muy peligroso desde la banda derecha que Rubén Pulido acabó introduciendo en su propia portería, cerrando el definitivo 4-1. Tres acciones determinantes que reflejan el enorme potencial ofensivo del lateral de 27 años y explican por qué Mourinho quiere potenciar una de sus mayores virtudes: el golpeo de balón y su capacidad para generar ventajas desde el carril derecho.

Eso sí, el amistoso también dejó un recordatorio de la gran asignatura pendiente del inglés. El único gol del Leganés nació precisamente por su banda. Naim García le encaró y encontró el espacio suficiente para sacar un espectacular disparo al palo largo que golpeó en el palo antes de entrar. Una acción que volvió a evidenciar las dificultades del lateral cuando debe defender situaciones de uno contra uno.

Dumfries ya aprieta

La competencia tampoco tardará en aumentar. Denzel Dumfries siguió el encuentro desde la grada de Valdebebas junto a Mendy y Thiago Pitarch apenas unas horas después de pasar el reconocimiento médico como nuevo futbolista del Real Madrid y completar su primera sesión de entrenamiento.

El neerlandés responde a un perfil muy diferente: más físico, más contundente y con un mayor recorrido defensivo, características que históricamente siempre han gustado a Mourinho. Con su debut previsto para el próximo compromiso de pretemporada del Madrid ante la Fiorentina, la batalla por el lateral derecho ya ha comenzado. Alexander-Arnold, por ahora, ha respondido con argumentos ofensivos de primer nivel. El siguiente paso será convencer también a nivel defensivo mantener la ventaja sobre su nuevo competidor.