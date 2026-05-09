La historia que recordó Arbeloa: Un palo de golf, un Barça - Liverpool y un "te voy a matar"

Álvaro Arbeloa protagonizó este sábado una de las ruedas de prensa más surrealistas de la temporada. El técnico tuvo que comparecer ante los medios en la previa del Clásico, pero el incidente entre Tchouameni y Fede Valverde protagonizó todas las preguntas.

Las respuestas del entrenador del conjunto blanco no dejaron indiferente a nadie. Entre todas ellas, sorprendió como Arbeloa mencionó una historia de su pasado como si intentara justificar lo ocurrido en el vestuario del Real Madrid. "Yo tuve un compañero que golpeó a otro con un palo de golf", explicó el exfutbolista ante la mirada atónita de los periodistas presentes.

La historia a la que hace referencia el ahora técnico del Real Madrid ocurrió en 2007, durante su etapa en el Liverpool. Los protagonistas fueron dos compañeros del que fuera lateral de los 'reds': Craig Bellamy y John Arne Riise.

Todo comenzó durante la concentración del conjunto inglés en el Algarve portugués, pocos días antes de visitar el Camp Nou en los octavos de final de la Liga de Campeones. Aquella noche, varios futbolistas del Liverpool terminaron en un karaoke.

Fue entonces cuando Bellamy le pidió a Riise que saliera a cantar delante del resto de la plantilla, algo que no sentó nada bien al noruego, tal y como explicó este último años más tarde en su autobiografía. "Bellamy gritó: '¡Riise va a cantar! ¡Riise va a cantar!' Empezó antes de que sirvieran la comida y siguió mientras comíamos. Él ya estaba bastante borracho y yo ya estaba bastante molesto", escribió el noruego.

"Furioso, me acerqué a él: 'No voy a cantar. ¡Cállate la puta boca o te voy a dar una paliza!' Él me gritó: '¡Te voy a matar, cabrón pelirrojo!'", añade en la autobiografía. Tras este suceso, los dos futbolistas volvieron al hotel y Riise se quedó dormido en su habitación, hasta que Bellamy volvió a aparecer.

Riise celebra su gol ante el Barça / Guido Manuilo / EFE

"Me desperté en la oscuridad al oír que alguien abría la puerta. Obviamente, pensé que era Agger. Me giré, pero tenía los ojos medio dormidos y no vi nada bajo el repentino y brillante resplandor. Sin embargo, algo me hizo darme cuenta de que no era Agger. Y de pronto lo vi: Craig Bellamy al pie de mi cama con un palo de golf en las manos", explica.

En ese instante, el delantero intentó agredir al defensa: "Steve Finnan, que compartía habitación con Bellamy, también estaba allí, pero se quedó parado. Bellamy levantó el palo por encima de su cabeza y golpeó con todas sus fuerzas. Intentó golpearme en las espinillas, lo que habría acabado con mi carrera, pero conseguí apartar la pierna a tiempo. Salté de la cama, quité la sábana y la sostuve entre nosotros como si fuera un torero medio dormido. Bellamy balbuceó: '¡Nadie me falta el respeto así delante de los chicos!'. Estaba completamente fuera de sí".

Craig Bellamy, celebra su gol al Barça / Andreu Dalmau / EFE

"'¡Me da igual ir a la cárcel! Mis hijos tienen suficiente dinero para la escuela y todo lo demás. Me da igual. ¡Te voy a dar una paliza!'", decía Bellamy según relata Riise en la autobiografía. El noruego menciona que su excompañero volvió a golpearle y que le dio en la cadera primero y después en el muslo.

"Intenté calmarlo: '¡Deja el palo y peleemos a puñetazos! ¡Vamos! ¡Una pelea de verdad!'. Se quedó allí, mirándome con furia. Luego dijo: 'Mañana a las nueve nos vemos y acabamos con esto'. Y se marchó. Bellamy se disculpó, pero solo cuando el gerente prácticamente lo obligó. Terminó con una multa de 80 000 libras. Yo no recibí ningún castigo, al contrario de lo que informaron algunos periodistas", concluye.

Días más tade, los dos fueron protagonistas en el Camp Nou, marcando los goles de la remontada ante el Barça. Bellamy marcó el primero y celebró en el banderín de córner como si estuviera agarrando un palo de golf. También le dio la asistencia a Riise para el segundo, que celebraron uno encima del otro. "Manejamos la presión y nos distinguimos en uno de los partidos más importantes que se pueden jugar. Pero nunca pudimos ser amigos", sentencia Riise.