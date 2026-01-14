Así es la historia de amor de Carlota Ruiz y Álvaro Arbeloa: De la escuela al banquillo del Real Madrid con cuatro hijos

El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, confía en transmitir la pasión con la que vive el fútbol a una plantilla completamente rota tras el paso de Xabi Alonso, cuyo ciclo terminó con la derrota en Arabia en la final de la Supercopa de España contra el Barça.

Para conseguirlo, el entrenador salmantino disfruta de la tranquilidad que ofrece la exclusiva urbanización de La Finca en Pozuelo de Alarcón y del acompañamiento de su familia que le ha dado siempre apoyo: su mujer Carlota y sus cuatro hijos.

De hecho, ella es la mano derecha de Arbeloa desde hace mucho tiempo y ambos comparten una de esas historias de amor que no siempre se cumplen en estos días. Se conocieron cuando el exfutbolista vivía en Zaragoza debido al trabajo de sus padres, con tan solo 17 años, hace ya 25 años, aunque no formalizaron su boda hasta 2009.

Carlota Ruiz nació en una familia que nada tiene que ver con el fútbol en la capital aragonesa y nunca ha sido demasiado propensa a mostrar su vida privada en público, por lo que la información que existe al respecto es bastante limitada.

Lo que sí que se conoce con exactitud son sus estudios superiores, que centró en la carrera de Logopedia y Magisterio en Educación Primaria, aunque nunca ha llegado a ejercer y ha centrado sus esfuerzos en la vida familiar, aprovechando la holgada cartera que ofrece el mundo del fútbol de élite en el que Arbeloa se ha desarrollado durante 11 temporadas, desde 2006, hasta 2017.

En el pasado, el ahora técnico del primer equipo blanco comentaba que su relación empezó de manera inocente durante su etapa escolar: "Yo me sentaba con un amigo con el que hablaba mucho y el profesor decidió rodearnos de buenos estudiantes, al contrario de lo que nosotros éramos. Me pusieron detrás de Carlota y ahí empezó la cosa, que fue un poco mutua", comentaba Arbeloa al respecto para el programa 'Campo de Estrellas' de Real Madrid TV.

Se sabe que Carlota es una enamorada de su familia, ya que lo poco que hay en redes sociales, donde tiene 128.000 seguidores en Instagram, siempre está relacionado con sus hijos o su marido, como algunos cumpleaños en casa, demás celebraciones o planes durante las vacaciones.

Gracias a la huella digital, se sabe que en el pasado escribía un blog llamado 'Diario de mamá' en el que exponía algunos de sus pensamientos y reflexiones, y en el cual a veces hablaba de su marido: "Amo el fútbol, he visto todos los partidos de Álvaro desde que él empezó en equipos juveniles en Zaragoza. Me gustaría trabajar pero es incompatible con la profesión de mi marido. Lo que no quiero es oxidarme, así que, en la medida que pueda, quiero seguir aprendiendo. Ahora mismo, mi prioridad es él y mi familia", aseguraba.

Con una historia tan lineal, muchos encuentran en la familia Arbeloa-Ruiz el estándar de lo que es una vida modélica: conocer a la pareja desde bien jóvenes, crecer y compartir experiencias de vida juntos y formar una familia feliz. El ABC de las relaciones de cuento que tanta gente desearía, pero que a la práctica no son tan sencillas de conseguir.