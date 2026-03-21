La historia de amor y odio de Arbeloa con el Atlético: "Tendría su morbo acabar en el club del que fui aficionado de pequeño"

Álvaro Arbeloa esquivó la pregunta trampa que le tendieron en la rueda de prensa previa al derbi. "Somos el equipo del pueblo' es uno de los lemas más repetidos por Simeone. ¿Qué le parece? ¿Y en qué convierte eso al Real Madrid?". La respuesta del técnico blanco, con un sonrisa en la boca, fue: "Pues me parece muy bien. Yo me ocupo de mi equipo. Y es una suerte enfrentarme a entrenadores como Diego Simeone, que lleva muchísimos años demostrando su calidad y talento como entrenador, en el Atlético de Madrid".

Cuando Arbeloa pudo fichar por el Atlético

La historia de Arbeloa y el Atlético es larga y compleja. Primero fue aficionado del club rojiblanco, después fichó por el Real Madrid y todo cambió. Por eso su respuesta camina entre el pasado y el presente. Cuando el 12 de enero se anunció el nombramiento del salmantino como primer entrenador blanco volvieron a salir las fotos de Arbeloa con la camiseta del Atlético. Dos instantáneas que le han recordado sus críticos siempre que ha querido ejercer de profeta del madridismo.

Álvaro Arbeloa, durante el derbi en el que marcó un gol al Atlético. / REAL MADRID

Aunque nacido en Salamanca en 1983, a los tres años se mudó a Zaragoza. Empezó a jugar al fútbol en los Jesuitas, un colegio muy cercano a La Romareda. No llegó a jugar nunca con el primer equipo, pero sí militó en las categorías inferiores del club maño hasta el 2001, cuando fichó por el Real Madrid en edad juvenil. Un movimiento que le hizo dejar atrás su afición por el club al que se enfrenta este domingo, confesada por él mismo. "Tendría su morbo acabar en el Atlético, sobre todo por haber estado tantos años en la cantera del Madrid y al mismo tiempo haber sido aficionado rojiblanco cuando era pequeño", confesaba en 2008.

Arbeloa hizo esta declaración cuando se empezaba a dar por hecho que no seguiría en el Liverpool, el equipo al que se fue traspasado desde el Deportivo, el club en el que recaló tras capitanear el ascenso del Castilla a Segunda. Finalmente, el lateral terminaría volviendo al Real Madrid, pero su representante, Manuel García Quilón, había tenido en la mesa una oferta para que jugase en el Calderón, un estadio en el que terminaría escuchando su nombre, pero asociado a todo tipo de insultos.

El Real Madrid puso por delante una oferta de tres millones de libras para que Arbeloa se convirtiesen en uno de los primeros fichajes de Florentino en su regreso a la presidencia del club blanco. De ahí el simbolismo que existe entre el máximo dirigente y uno de los hombres que más le ha defendido. Para entonces, aquella foto con la camiseta que llevaba la publicidad de Bandai se había quedado en su estado: blanco y negro.

En la temporada de su regreso al Real Madrid, el Atlético cayó en la jornada 29 en Liga, precisamente, con un 3-2 en el que anotó Arbeloa en una buena jugada individual tras una asistencia de Xabi Alonso. Una acción que resultaría profética para el banquillo madridista. El exjugador siempre ha considerado que el momento más feliz de su vida fue 'La Décima' que el club blanco ganó a los de Simeone en Lisboa.

La bronca monumental con Fernando Torres

Cuando se hizo entrenador, siguió viviendo los derbis madrileños al límite. El más recordado fue el de la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones juvenil. De un lado, Arbeloa, del otro, Fernando Torres, con el que había compartido vestuario en el Liverpool. Hubo muchas protestas arbitrales aquel día, en el que el técnico madridista se enzarzó con el banquillo rival al grito de: "Payaso" y "Retrasado, que eres un retrasado". Arbeloa celebró el gol de sus jugadores con una mirada desafiante hacia el staff rival.

Cuando el Madrid sentenció la eliminatoria, se volvió a dirigir a un integrante del cuerpo técnico del Atlético: "Vamos, sigue hablando hijo de puta". Fernando Torres perdió los nervios y le propinó un empujón que le costó la expulsión. Camino de los vestuarios se encaró con la grada. Fue la culminación de un ambiente que se había caldeado un año antes tras la ruptura del pacto entre el Real Madrid y el Atlético para no ficharse canteranos. El acuerdo se rompió con el fichaje de Jesús Fortea.

Desde el entorno colchonero se acusó a Arbeloa de formar parte de esta decisión como respuesta una derrota por 0-5 ante el Atlético, según informó en su día la Cadena Ser. Cabe recordar que el actual técnico del Madrid terminó la temporada 2022/2023 consiguiendo el triplete nacional de torneos juveniles (las dos Copas y la Liga). Ahora, desde un plano totalmente distinto, el salmantino se enfrenta a su pasado en su primer derbi madrileño con el primer equipo.

En términos clasificatorios, la derrota no sería un drama, pero este tipo de partidos no se miden por estas simples cuestiones numéricas. En el partido de ida, Simeone le asestó un 5-2 a Xabi Alonso con el que cargaría hasta el final de sus días como entrenador blanco. No se logró desquitar del mal ni venciendo al Cholo en las semifinales de la Supercopa, donde el Cholo buscó sacar del partido a Vinicius. "Florentino te quiere echar", le dijo al brasileño, que, a diferencia de en los abucheos recibidos por el Bernabéu, sí encontró el apoyo del vasco. Pero la derrota en la final contra el Barça fue el último clavo de su ataúd y el que apuntaló a Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo.