"¿Lo hiciste tú?”: la dura pregunta de la madre de Mbappé a su hijo tras ser acusado de violación

Kylian Mbappé está viviendo su mejor momento desde su llegada al Real Madrid el verano pasado. Tras unos primeros meses complicados para adaptarse al equipo y al vestuario, el francés se ha convertido en el líder indiscutido y en el más querido por la afición blanca. Pero al principio todo fue más complicado.

El episodio en Suecia del pasado mes de octubre fue uno de los factores más importantes que le afectaron en lo anímico. Kylian Mbappé aprovechó que no fue llamado por Deschamps para los compromisos internacionales de la selección para viajar a Estocolmo con unos amigos y fue acusado de una presunta violación, aunque dos meses después la jueza archivó el caso por falta de pruebas. Esos dos meses fueron los peores del jugador en su etapa en Madrid, ya que emocionalmente toda esta situación le afectó mucho.

La madre del delantero, Fayza Lamari, habló sobre cómo vivió aquel episodio con su hijo en un evento de Demain le Sport celebrado el martes en la Maison de la Radio de París. Los dos lo pasaron muy mal durante la fase de investigación: "Confié en Kylian, pero le pregunté: '¿Lo hiciste tú?'. Me respondió: '¿Ya terminaste con tus delirios?'. Fue el único viaje que no organizamos, y pagamos las consecuencias...", explicó.

Fayza Lamari, madre de Kylian Mbappé / Le Figaro

Además, Fayza también explicó una gran discusión que tuvo con el jugador en esos momentos sobre su vida privada: "Tuve una discusión con él el año pasado cuando las cosas no iban muy bien", confesó la madre del capitán del equipo francés, según Le Parisien. "Le pregunté si no quería tener novia. Me respondió: '¿Ves a una mujer en este lío?'. A veces daba vueltas por la circunvalación en un 206, solo para ver cómo era. Ya ni siquiera puede caminar por la calle. Me entristece".

Unas conversaciones madre e hijo que explican cómo ha cambiado la vida del francés desde su estrellato. Fayza añadió una pequeña anécdota sobre la celebración del Mundial 2018 y cómo vivió esos días: "Durante el Mundial de 2018, estaba sola en casa. Cuando lo vi caminar por los Campos Elíseos, supe que se me escapaba. Lo llamé Justin Bieber porque fui directamente de Bondy al Royal Monceau (un hotel parisino de lujo). Me sentí como los Tuches".

Finalmente, todo ese episodio de Suecia terminó archivado y con la vuelta del mejor Kylian Mbappé a los terrenos de juego. En ningún momento de las investigaciones, las autoridades judiciales y policiales suecas mencionaron públicamente al delantero como uno de los investigados por este caso, aunque todos los medios de comunicación relacionaron al francés con las acusaciones.

Incluso el jugador francés, a través de sus redes sociales, ya negó cualquier posibilidad de haber cometido los actos de los que se le acusaba, tildándolos de "fake news", textualmente.