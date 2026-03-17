El hermano de Kroos sentencia a Guardiola: "Su etapa en el Manchester City está llegando a su fin"

Casi nadie en el entorno del Real Madrid confiaba antes de la ida contra el Manchester City en un 3-0 que ha dejado la eliminatoria muy encaminada para los de Álvaro Arbeloa. La misma cantidad de personas que hoy confían en una remontada en la ciudad inglesa por parte de los de Pep Guardiola. Es más, los hay que dan la eliminación como el presagio de un fin de ciclo del entrenador catalán.

"Está simplemente ahí"

Sobre este asunto han hablado Félix Kroos y Toni Kroos en su pódcast Einfach mal Luppen. Un programa que se ha convertido en un recurrente foro para conocer las ideas futbolísticas del alemán, exjugador del Real Madrid cuya salida produjo un socavón que el club blanco todavía no ha solucionado.

"Ahora veo a Pep de una forma completamente distinta. Está ahí, simplemente dejando que las cosas fluyan. Antes siempre andaba de un lado a otro, gesticulando y dando todo tipo de instrucciones", señaló Félix Kroos en este espacio. También exfutbolista, como Toni, aunque con una carrera mucho más modesta.

"De alguna manera, ya no se percibe nada. Siempre es fácil decirlo desde la comodidad de la pantalla, pero antes parecía diferente. Hay una cierta pesadez y una sombra que se cierne sobre el City, como si una era estuviera llegando a su fin. También creo que esta etapa de Pep está, de alguna manera, acercándose a su final", insistió Félix antes de que Guardiola tomase una decisión sorprendente.

Toni Kroos todavía confía en Pep

El técnico del City dio día libre a sus jugadores en la previa al duelo frente al Madrid. Una medida que justificó para librarles de presión y por lo saturado del calendario del que vienen. Pero una decisión que solo un alguien con la ascendencia del catalán puede llevar a cabo.

Por eso Toni Kroos, que estuvo a sus órdenes en el Bayern, no quiso dar por enterrado a un entrenador que ha nombrado más de una vez como el mejor que ha tenido. "No sé si hay que sacar conclusiones precipitadas de este partido. Es obvio que Pep está acostumbrado a un City diferente, después de tantos años allí", analizó el excentrocampista.

Kroos considera que Guardiola todavía tiene capacidad para iniciar una nueva etapa de éxito en el Manchester City y de dar forma a una nueva era en el club: con el que renovó hasta junio de 2027. "Gestionar con éxito una transformación de este tipo a lo largo de varios años también puede ser una motivación. Creo que él decide por sí mismo qué quiere hacer y cuándo", añadió.

Guardiola ha repetido en más de una ocasión que el City será su último club. ¿Habrá un camino después en selecciones? Sólo él lo sabe. Pero mientras muchos le dan ya por muerto, tras el tropiezo en la Premier contra el West Ham que le dejó a nueve puntos del Arsenal (con un partido más), Guardiola busca un último truco con el que seguir vivo en el primer nivel.