El hermano de Jenny Hermoso desvela que Vinicius iba a ganar el Balón de Oro: "Ya tenía un sitio en una vitrina para ponerlo"

La mayor decepción de Vinicius como futbolista fue no ganar el Balón de Oro en 2024, cuando realizó una gran temporada con el Real Madrid, siendo una pieza clave para conseguir LaLiga y la Champions League.

Todo apuntaba a que iba a ganar el galardón, pero finalmente acabó en manos de Rodri Hernández, actual futbolista del FC Barcelona. Fue una auténtica sorpresa, pero Vinicius mandó el siguiente mensaje a través de sus redes sociales: "Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados".

El debate sobre por qué no ganó el Balón de Oro se ha reabierto a raíz de una publicación en Instagram del hermano de Jenni Hermoso, Rafa, quien compartió una imagen en la que aparece su hermana con el extremo del Real Madrid. "He encontrado esta foto que no sabía que la tenía y creo que debo subirla porque oye es un fotón de dos grandes".

En la fotografía se puede ver a ambos futbolistas posando. Ella, con la camiseta de Vinicius del Real Madrid, y el brasileño, con la de Hermoso de la selección española.

Jenni Hermoso y Vinicius, en la casa del futbolista del Real Madrid / Instagram

Uno de sus seguidores le hizo la siguiente cuestión al hermano de Hermoso: "Y tanto que es un fotón. ¿Es cuando le iban a dar el Balón de Oro?". Rafa no dudó en decir: "Exacto. Ella le iba a entregar el Balón de Oro a él".

En otro comentario, Rafa decidió destapar la historia completa de la fotografía: "Mirad, os voy a contar un secreto que no sabe casi nadie, pero yo creo que ya lo puedo contar... Nos invitó a su casa a cenar para hablar de algo importante".

El mensaje de Rafa Hermoso, en Instagram / SPORT

"A él le dijeron que ganaba el Balón de Oro y ya tenía un sitio en una vitrina para ponerlo. Entonces a mi hermana le daban un premio por méritos sociales o algo así. Y quedaron en que mi hermana le entregaba el Balón de Oro y Vinicius el premio a mi hermana", expuso.

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Finalmente, Jenni ganó el Premio Sócrates, pero Vinicius no acudió a la gala del Balón de Oro al enterarse de que Rodri iba a ganar el galardón. Tampoco viajó la expedición del Real Madrid que tenía previsto asistir. Un gesto que dio mucho de qué hablar.