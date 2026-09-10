El hermano de Jenni Hermoso asegura que a Vinicius le dijeron que ganaba el Balón de Oro 2024: "Ya tenía sitio en la vitrina"

Con la llegada del Balón de Oro de 2026, la polémica de lo que ocurrió en 2024 en París vuelve a revivir. Rafa Hermoso, hermano de Jenni Hermoso, ha desvelado en un comentario publicado en Instagram (posteriormente eliminado) que Vinicius Jr. había recibido la información de que sería el ganador del prestigioso galardón. Según su relato, el futbolista brasileño llegó incluso a tener preparado un espacio en su casa para colocar el trofeo.

"Mirad, os voy a contar un secreto que no sabe casi nadie, pero yo creo que ya lo puedo contar", empieza diciendo el comentario.

Vinicius Jr, durante un partido con el Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El hermano de la jugadora explica que Vinicius invitó a su hermana y a otras personas a su casa para cenar y hablar sobre la ceremonia. Fue entonces cuando, según su versión, el brasileño les contó que le habían comunicado que iba a ganar el Balón de Oro: "Nos invitó a su casa para cenar para hablar de algo importante. A él le dijeron que ganaba el Balón de Oro (que ya tenía un sitio en una vitrina para ponerlo)".

La historia tenía además un segundo capítulo. Jenni Hermoso había sido elegida ganadora del Premio Sócrates en aquella edición por su compromiso social. De acuerdo con el relato de Rafa, ambos habían hablado de intercambiarse los galardones durante la ceremonia: "A mi hermana le daban un premio por méritos sociales o algo así y quedaron en que mi hermana le entregaba el Balón de Oro y Vinicius el premio a mi hermana".

A pesar del relato contado en un comentario de Instagram que después fue eliminado, la realidad es que Rodri se impuso en la votación y terminó alzando el premio en París. Por su parte, Jenni Hermoso sí recogió el Premio Sócrates, aunque fue Didier Drogba quien le entregó el reconocimiento.

"Y lo que pasó después, ya todos lo sabéis", concluye Rafa Hermoso en su mensaje, que respondía a una seguidora que había comentado una foto de Jenni junto a Vinicius intercambiándose sus camisetas. El mensaje no ha tardado en inundar las redes sociales y viralizarse, sacando a la palestra una gala que trajo mucha polémica y que terminó quebrando las relaciones entre el Real Madrid y los organizadores del Balón de Oro, si bien en los últimos días el conjunto blanco parece haber levantado el veto impuesto al galardón.