El Real Madrid busca reaccionar ante el Valencia

Madrid y Valencia llegan magullados y por motivos diferentes, los dos necesitan los tres puntos: los ches para salvarse y los blancos, en su lucha con el Barça Voro vuelve al banquillo como revulsivo del Valencia tras la renuncia de Gattuso en un campo difícil

El Valencia visita el Bernabéu en otro momento convulso de un club que no acaba de encontrar la paz desde que Peter Lim se hizo cargo de él.

Los ches llegan en una apurada situación en tabla, a un punto del descenso, que le obliga a reaccionar con el revulsivo Voro en el banquillo tras la renuncia de Gattuso. Le espera un Madrid enrabietado por los dos puntos que le birló la Real Sociedad pese a hacer uno de los mejores partidos de la temporada. A eso agrega varios condimentos, pero uno en especial, que no puede fallar otra vez para mantener vivas sus opciones ligueras con su pulso con el Barcelona.

Antecedente Dos heridas bien diferentes para objetivos dispares, porque para ambos sería un fracaso no conseguirlos: uno, la permanencia, y el otro, revalidar el título si no gana otro (la Copa o la Champions). Es cierto que queda toda la segunda vuelta, porque ambos cierran la primera con este partido aplazado de la décimo séptima jornada. Retrasado precisamente porque se midieron en una semifinal de la Supercopa de España en Riad y que acabó con empate a uno en el tiempo reglamentario, y solo los penaltis inclinaron la balanza a favor de los de Ancelotti. Un partido excelente de los ches y mediocre de los madridistas, que les pilló en mitad del peor bache de la temporada: venía de perder en Villarreal y tras el empate ante los ches, perdieron la final ante el Barça en una noche triste.

Esa situación de primeros de enero ha mutado en este arranque de febrero, con un Valencia deprimido tras la inesperada dimisión de Gattuso que revive episodios pasados, con una afición revuelta contra el dueño del club, y un Madrid que se ha ido levantando poco a poco gracias a la buena respuesta de sus secundarios, que han sabido cubrir las espaldas de los ‘imprescindibles’ de Ancelotti. Un partido que servirá para pulsar el estado de ánimo del vestuario valencianista ante el ‘efecto Voro’, el hombre ‘bombero’ al que viene recurriendo el club en los momentos de crisis deportiva.

Novedades

En la otra esquina aparece un Ancelotti animado, que ve mejoría en un equipo que tiene por delante un carro de compromisos. El italiano teme más a los efectos del calendario que a los rivales. Vuelven Tchouaméni y Carvajal, aunque pierde a Mendy al que ha encontrado relevo en Camavinga. Tampoco estará Alaba, que sigue lesionado junto a Lucas. No se espera ninguna revolución en el once, y sí dar continuidad al que se midió a la Real en el que hubo brotes verdes en cuanto a juego, aunque no vieran portería.

Pese a que Voro acaba de llegar, conoce de sobra el material que tiene para intentar salvar la situación. De entrada lo hará sin Kluivert, Correia, Nico ni Doménech. Tampoco se espera que haga cosas raras y que se apoye en la base utilizada por su antecesor.