Heridas abiertas en un Madrid tocado: Vinicius, Ancelotti, la mejor plantilla del mundo...

Ni siquiera el empate del Barça ante el Betis pudo calmar las aguas en el madridismo. La derrota del Valencia en el último suspiro abrió una espiral de dudas y preguntas en el Santiago Bernabéu, No es una crisis, al menos por ahora, pero no cabe duda que el equipo que dirige Carlo Ancelotti quedó muy tocado tras el varapalo del sábado.

Para entender lo que sucede ahora, sin embargo, hay que volver al pasado verano. El Madrid afrontaba la temporada como gran favorito a llevarse todos los títulos. La llegada de Kylian Mbappé al equipo que ya había ganado Liga y Champions desató las expectativas.

Kylian Mbappé, en una jugada del partido entre el Real Madrid y el Valencia / Associated Press/LaPresse / LAP

Para muchos, en aquel momento se trataba de la mejor plantilla del mundo, con estrellas como Vinicius, Courtois, Bellingham, Valverde y el ya mencionado a Mbappé y jóvenes emergentes que debían dar un paso adelante como Rodrygo, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler o Endrick.

Inexplicable

Ha pasado ya casi un año de la llegada del delantero francés desde París y la concepción de la plantilla ha cambiado mucho en el mundo del fútbol.

Pocos podían presagiar en su momento que la retirada de Kroos abriría un hueco en el juego del Madrid que nadie es capaz de tapar y que ha hecho que el único futbolista de la plantilla, con el permiso de Modric, gane una importancia vital cuando unos meses antes su continuidad había sido cuestionada. Hablamos, evidentemente, de Daniel Ceballos.

A pesar de la ausencia del alemán, para muchos es inexplicable que un equipo que cuenta con una ingente cantidad de estrellas y talento no sea capaz de ganar un partido de forma contundente, sufra ante cualquier rival y apenas genere momentos de entretenimiento con su fútbol.

El fallo de Vinícius reabre el debate del lanzador de penaltis en el Real Madrid / EFE

Desde el principio de temporada existe el debate de si los cuatro cracks de la ofensiva (Mbappé, Vinicius, Rodrygo y Bellingham) pueden jugar juntos, si el ex del PSG y el ex de Flamengo se benefician o se perjudican, si futbolistas como Tchouameni, Camavinga, Arda Güler o Rodrygo fueron sobrevalorados en algún momento y ahora no son capaces de llegar a las expectativas que se generaron en su momento con ellos o si Ancelotti es el entrenador ideal para llevar las riendas de este equipo.

El bajón del Barça en diciembre y la eliminatoria ante el Manchester City generaron la sensación de que el equipo blanco había llegado y volvía a ser favorito, pero todo fue un espejismo. Salvo los partidos ante el equipo de Guardiola, el equipo blanco siempre ha sufrido mucho en los partidos más importantes, ganando apenas al Atlético y al Dortmund en Champions y sufriendo debacles en los Clásicos, ante el Milan o ante el Liverpool.

Ancelotti y Vinicius

El mal juego y los resultados del equipo ponen el foco en Ancelotti. El italiano tiene, a priori, una de las mejores plantillas del mundo, pero es indudable que el equipo no funciona, al menos no como debería un conjunto de la talla del Madrid.

Carlo Ancelotti, en el partido ante el Valencia / SERGIO PÉREZ / EFE

Desde que empezó su particular crisis de febrero, el equipo madridista solo ha ganado dos partidos por más de un gol: la vuelta de Champions ante el City (3-1) y el partido en el Bernabéu ante el Girona (2-0). Dos partidos de 16, en los que también ha sufrido cuatro derrotas y tres empates.

El futuro de Ancelotti está más en duda que nunca, a pesar de que tiene un año más de contrato. El italiano parece harto de algunas dinámicas que arrastra el club desde hace tiempo y el nombre de Xabi Alonso aparece en el horizonte blanco como el técnico soñado por una parte del madridismo. Solo la Champions puede evitar un final de ciclo que parece más próximo que nunca, aunque el título europeo quizás solo escondería algunos de los problemas que el Madrid debería solucionar de raíz para no repetir errores que han costado caro.

El otro nombre propio de la jornada es Vinicius. El sábado se llevó pitos de un sector del Bernabéu en varias jugadas, incluyendo su fallo en el penalti y ni siquiera haber marcado el gol del empate le salvó de las críticas.

Para más inri, al madridismo no le sentó nada bien que el mismo día que su equipo podría haber perdido LaLiga, el brasileño subiera un mensaje a redes celebrando haber igualado a Ronado Nazario en goles con un “Es un día especial”.

El extremo del Madrid ha perdido la protección del Bernabéu y, a día de hoy, muy lejos de su versión que deslumbró la pasada temporada, parece una evidencia que está por detrás de Mbappé y Bellingham en la jerarquía del equipo.