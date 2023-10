Henry: "La noche antes de la final de 2009 sabía que no estaba bien"

El francés recuerda las horas previas al duelo ante United: "Estaba lesionado y no podía correr, sabía que no haría nada individualmente" Henry destaca en una entrevista a 'L'Équipe' que la clave de la explosión de Belligham en el Madrid es la estructura del equipo de Ancelotti

En una extensa entrevista al diario 'L' Équipe', Thierry Henry se ha referido a la final de Champions que jugó con el Barça ante el Manchester United en 2009. El ahora técnico de la selección francesa sub'21 ha reconocido que no estaba en las mejores condiciones para jugar y que era totalmente consciente de ello. "Yo estaba lesionado y no podía correr", empezó diciendo.

Henry se refiró a esa final para escenificar los motivos del éxito de Bellingham en el Madrid. "La estructura, un plan que permite a todos expresarse. Ejemplo: final de la Champions en 2009 con el Barça contra el United (2-0). Yo estaba lesionado y no podía correr. Iniesta tenía un desgarro. Toda nuestra defensa estaba suspendida. Cuando me acosté la noche anterior, sabía que no estaba bien, que no podría hacer nada individualmente. Pero también sabía que podíamos rendir como equipo. Así que me fui a la cama tranquilo, aunque no pudiera esprintar”.

Unas palabras con las que el francés trató de explicar la importancia del contexto para entender el rendimiento de los jugadores. En este sentido, cree que Ancelotti ha tratado de crear un ecosistema que favorece mucho las cualidades de Bellingham. "¿Por qué crees que Jude se expresa bien en el Real Madrid? Porque la estructura se lo permite. Tres centrocampistas le dan estabilidad por detrás, y los delanteros que tiene por delante corren y abren espacios, dándole tiempo para correr con el balón”, explica en la entrevista el técnico francés.