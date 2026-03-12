Henry alucina con Pitarch: "No se cómo pronunciar su nombre, pero ¡qué partidazo ha hecho"

Thierry Henry se mostró absolutamente sorprendido por la fácil victoria del Madrid ante un irreconocible Manchester City y quiso destacar por encima de todo al canterano Thiago Pitarch, del que aseguró que no conocía nada, pero que le dejó impresionado por su desempeño en el campo: "Quiero hablar de... no sé cómo pronunciar su nombre, Pitarch. Porque me fijé en él con atención esta noche. ¡Que partido! Corría por todos los lados", aseguró en la 'CBS'.

Para Henry, al Madrid no hay que darlo por muerto por muy mal que esté el equipo: "No sé qué tiene esa camiseta. No sé qué pusieron en esa camiseta. De verdad que no. Obviamente es broma lo que voy a decir, porque no quiero usar esa camiseta, pero quizá si me la pongo me ayude a recuperar el pelo", bromeó.

El exfutbolista no da la eliminatoria por sentenciada, pero ve difícil que el City remonte si el Madrid sigue a este nivel: "Sé que es una camiseta que pesa. Pero no sé por qué, cuando se la ponen, parece que los jugadores son diferentes. Es diferente. Y hay que reconocerles ese mérito. En la ida no esperaba esto del Real Madrid. Así que, aunque me duela mucho decirlo, bien hecho", comentó.

Para Henry, la clave del encuentro fue el esfuerzo colectivo de los blancos: "Quiero hablar del esfuerzo colectivo que hicieron hoy. Así se ganan los partidos hoy en día. Todos defendían para todos. Y Valverde tiene su recompensa. Porque ha sido un gran servidor del club y marcar tres goles no es algo que le pase a él. Así que hay que reconocerles el mérito".