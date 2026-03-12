Henry alucina con el Madrid: "Quizás si me pongo su camiseta me ayuda a recuperar el pelo"

El Real Madrid no solo compitió mucho mejor de lo esperado ante el Manchester City de Guardiola, sino que además fue bastante superior al conjunto inglés. Fede Valverde lideró un golpe tan contundente como decisivo en la ida de los octavos de final y los de Pep necesitarán un milagro para darle la vuelta.

Entre los más sorprendidos con el rendimiento del equipo, blanco, Thierry Henry. "Fue una noche especial en la Champions League. Como todos saben, soy muy del Barça, pero hay que darle mucho mérito al Madrid. Nadie lo vio venir", explicó en CBS Sports Golazo.

"Y nadie vio venir a Valverde marcando un hat-trick. Cualquiera que diga que Valverde iba a marcar un hat-trick es un mentiroso, pero quiero hablar del esfuerzo colectivo que tuvieron hoy. Así es como se ganan los partidos. Todos defendían por todos. Y Valverde tendrá su recompensa. Porque siempre ha servido al club. Y marcar tres goles no es algo que le pase a menudo. O en realidad, nunca le había pasado", añadió.

Otro de los que también se llevó elogios fue Thiago Pitarch: "Así que hay que darles crédito. Pero quiero hablar de… no sé cómo decir su nombre, Pitarch. Porque lo observé de cerca esta noche. Qué partidazo hizo. Corría por todos".

Thiago Pitarch, ante el City / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Y no sé qué ponen en esa camiseta. No sé qué ponen en esa camiseta, de verdad que no. Evidentemente es una broma lo que voy a decir porque yo no quiero ponerme esa camiseta, pero quizá, si me la pusiera, me ayudaría a recuperar el pelo. Algo le ponen. Cuando juegan la Champions League, no sé qué es", bromeó con sus compañeros.

El que fuera delantero del Barça no salió de su asombro ante lo sucedido: "Dije al principio del partido que es una camiseta que pesa y luego tienes que luchar contra un equipo que ha ganado esa competición. No es fácil. Sé que es una camiseta que pesa, pero no sé por qué, cuando se la ponen, parece que los jugadores son distintos. Es diferente".

"Así que hay que darles ese mérito. Porque con ese equipo, ahora mismo en la ida, no esperaba eso del Real Madrid. Así que, aunque me duela decirlo… bien hecho", concluyó anoche.