La hemeroteca más cruel con Mbappé: "Si dependiera de la Champions, ya me hubiera ido"

En el fútbol hay declaraciones que desaparecen con el tiempo y otras que terminan convirtiéndose en hemeroteca dolorosa. Para Kylian Mbappé, una de sus frases más famosas pertenece, sin lugar a dudas, a la segunda categoría. En marzo de 2023, tras convertirse en el máximo goleador histórico del PSG, el delantero francés fue preguntado por su futuro en medio de los constantes rumores que lo vinculaban con el Real Madrid. En ese momento dejó una frase que hoy resuena con más fuerza que nunca.

"Si dependiera de lo que ocurra en Champions, y no quiero faltar el respeto a nadie, ya me hubiera ido". Mbappé defendía entonces su compromiso con el club parisino. El PSG acababa de caer en su gran obsesión europea y el atacante insistía en que su continuidad no estaba condicionada por la conquista del trofeo. Sin embargo, el tiempo, caprichoso como pocos, ha terminado dejándonos un escenario que en aquel momento era difícil de imaginar.

El verano de 2024 marcó el final de la aventura de Mbappé en París. Tras años de tira y afloja con el Real Madrid, el francés aterrizó en el Santiago Bernabéu con el objetivo de conquistar la Champions vestido de blanco. Parecía el paso lógico para el futbolista, mientras que el conjunto blanco sumaba a uno de los mejores jugadores del mundo a un bloque que ya era ganador.

Sin embargo, mientras Mbappé iniciaba su nueva etapa, el PSG encontró algo que llevaba más de una década persiguiendo. Bajo la dirección de Luis Enrique, el conjunto parisino levantó en 2025 la primera Champions League de su historia tras arrollar al Inter en la final de Múnich.

Luis Enrique con Mbappé, en el PSG / EUROPA PRESS

Lejos de ser un éxito aislado, el equipo francés volvió a coronarse campeón de Europa un año después, derrotando al Arsenal en la final de Budapest para conquistar su segunda Champions consecutiva. La imagen resulta inevitablemente llamativa. El jugador que simbolizó durante años el proyecto parisino abandonó el club en busca de la gloria europea y el PSG terminó encontrándola justo después de su marcha.

Mbappé se lamenta / Kiko Huesca/EFE

Al mismo tiempo, el Real Madrid no ha logrado transformar la llegada de Mbappé en el dominio que muchos imaginaban, ni a nivel nacional ni continental. Pese a los extraordinarios registros goleadores del francés, que ha conquistado dos Pichichis consecutivos y terminó esta edición de la Champions como máximo goleador del torneo, los blancos han enlazado dos temporadas muy por debajo de las expectativas y han cerrado el último curso sin alzar ni un solo título.

Tres años después de aquella comparecencia en el Parque de los Príncipes, la frase que pronunció para defender su continuidad en París se ha convertido en uno de esos mensajes que el fútbol devuelve con una sonrisa irónica. El destino ha escrito un guion especialmente caprichoso. La Champions que tanto perseguía en París terminó llegando (y por partida doble) justo cuando él se fue. Su club erigió una dinastía en su ausencia mientras él se queda sin títulos y se lleva pitos en su nuevo hogar.