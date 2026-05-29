Helguera señala directamente a Arbeloa: "Tiene muchísima culpa"

Iván Helguera no ha esquivado ninguna pregunta sobre la actualidad del Real Madrid. El exjugador blanco, que disputó más de 300 partidos con la camiseta madridista durante ocho temporadas, analizó en una entrevista concedida a Flashscore la situación del equipo y fue especialmente contundente con Álvaro Arbeloa, al que responsabilizó de buena parte de los problemas que han rodeado al vestuario durante los últimos meses.

Helguera fue preguntado por la polémica surgida en torno a Kylian Mbappé y sus declaraciones sobre su rol en el equipo. "No es cómo has gestionado esta situación, es cómo has llevado el equipo antes. ¿Qué es lo que ha hecho que esto haya sucedido? Es que no has gestionado bien muchísimo antes", aseguró.

El exinternacional español fue todavía más contundente al señalar al entrenador. "Arbeloa, evidentemente, bajo mi punto de vista, tiene muchísima culpa", afirmó.

Para Helguera, el origen de los problemas no está únicamente en las decisiones tomadas durante la temporada, sino también en la apuesta realizada por el club para colocarle al frente del banquillo. "No podemos saber si es bueno, ni malo, ni medio como entrenador. Y de buenas a primeras gestiona un equipo como el Real Madrid", explicó.

Arbeloa, en un partido del Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Además, repartió responsabilidades entre quienes tomaron la decisión de confiarle el cargo. "No solo Arbeloa ha gestionado mal. Evidentemente se ha equivocado, y mucho, pero también los que le han puesto ahí", añadió.

Pese a la complejidad del momento que atraviesa el conjunto blanco, Helguera no considera que gestionar el vestuario actual sea más complicado que en otras épocas. El excentrocampista recordó que convivió con figuras como Raúl, Figo, Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos o Beckham y defendió que los grandes egos siempre han formado parte del Real Madrid.

"Los egos, los comportamientos y la forma de ser de los jugadores son absolutamente los mismos. El vestuario del Real Madrid era igual de difícil que ahora", sostuvo.

Ivan Helguera, durante una entrevista / YOUTUBE

En ese sentido, el exmadridista cree que el debate sobre la necesidad de imponer una mayor disciplina está mal enfocado. Para él, el problema no es la falta de mano dura, sino la capacidad del entrenador para gestionar un grupo lleno de estrellas.

"No necesitamos un entrenador de mano dura. Necesitamos un buen entrenador que gestione al gran equipo que tenemos y que sepa hacer bien las cosas", señaló.

Precisamente por ello, Helguera tampoco se mostró especialmente convencido con la posibilidad de que José Mourinho regrese al Santiago Bernabéu. Aunque reconoció la trayectoria del técnico portugués, admitió que le genera dudas el tiempo que lleva alejado de la élite. "Ha sido un grandísimo técnico, pero lleva muchísimos años sin entrenar a nivel top".

Klopp y Mourinho, en una imagen de archivo / EFE

Al ser preguntado por el entrenador ideal para el Real Madrid, el exdefensa no tuvo dudas y eligió un nombre: Jürgen Klopp. "Tácticamente me gusta muchísimo, le mete muchísima intensidad a los equipos y sabe gestionar este tipo de situaciones", explicó en la entrevista con Flashscore.

Más allá de nombres propios, Helguera también se empeñó en defender que el club debe recuperar parte de la identidad que, en su opinión, ha perdido en los últimos tiempos: "El Real Madrid siempre ha sido un equipo señor".

"Nos estamos volviendo locos porque ha ganado el Barcelona. No pasa nada. El Real Madrid siempre resurge", concluyó.