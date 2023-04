Loïs Openda, delantero centro del RC Lens, ha abierto la puerta al futbolista del Real Madrid "Es un jugador que me gusta y que me maravilló en la selección belga. Me da igual su pasado en el Lille, sería un gran fichaje para nosotros", ha declarado en una entrevista a 'RTL’

Loïs Openda, delantero centro del RC Lens, ha asegurado en una entrevista a ‘RTL’ que Eden Hazard “sería un excelente fichaje para nosotros”. El ariete belga ha abierto la puerta del segundo clasificado de la Ligue 1 a su compatriota. “Es un jugador que me gusta y que me maravilló en la selección belga”, ha valorado sobre el futbolista del Real Madrid, que este fin de semana volvió a jugar en el Santiago Bernabéu 203 días después.

Aunque Hazard dio sus primeros pasos en la élite en el LOSC Lille, el rival del RC Lens, en el Estadio Bollaert-Delelis están dispuestos a obtener sus servios. Al menos Openda. “Me da igual su pasado en el Lille, sería un gran fichaje para nosotros”, ha asegurado el atacante, que este curso ha marcado 15 goles y ha repartido dos asistencias entre todas las competiciones.

Eden Hazard, con contrato hasta el 30 de junio de 2024 –esto es, al final de la próxima temporada– y un valor de mercado de 5 millones de euros según el portal especializado ‘Transfermarkt’, solo ha disputado ocho compromisos este curso. Ha marcado una diana y ha entregado dos asistencias. Ante el Real Valladolid (6-0) jugó el segundo envite del año 2023.