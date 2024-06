Hazard revienta la cantera del Madrid

El Real Madrid no deja de sacar pecho por el negocio que supone vender jugadores de la cantera, y todo para esconder el fracaso de no ver a ninguno triunfando en el primer equipo. La última es que ha ingresado 200 millones de euros vendiendo jugadores formados en la 'Fábrica' desde 2014, cantidad que parece exigua tomando como referencia lo que sigue pagando por Hazard.

Es cierto que la cantera blanca es de las más prolíficas del mundo. No hay Liga en la que no aparezca un jugador formado en ‘La Fabrica’, pero ninguno en el primer equipo que, sobre el papel, debería ser su objetivo. Con las salidas de Nacho, el único que llegó directo del Castilla en los últimos 14 años, y Joselu, quedan Carvajal, Lucas Vázquez y Fran García en la plantilla de Ancelotti. Y los tres tuvieron que irse a otros equipos para demostrar que podía jugar en el Real Madrid.

Falta de oportunidades

Otra cosa es que consideren a Valverde canterano, cuando estuvo un año en el Castilla y otro cedido en el Deportivo, pero no se formó en ‘La Fábrica’. La falta de oportunidades que tienen los canteranos en el Real Madrid es preocupante. El pensamiento general instalado en ‘La Fábrica’ es que eso les sirve de palanca para vivir del fútbol, pero no para llegar al primer equipo. Marvin (2 M€) y Aleix Jiménez (5 M€) con los últimos en ser vendidos a Las Palmas y Milán, respectivamente.

Achraf Hakimi, uno de los mejores laterales de Europa / EFE

Un buen negocio que equilibra los balances para mantener ‘La Fábrica’ en todas sus categorías y que no sea deficitaria. Pero no evita la frustración de los Achraf, Llorente, Lorente e incluso de Álvaro Morata, que ha renegado del equipo blanco en repetidas ocasiones. Pero el desfile es constante año tras año. La temporada pasada, por ejemplo, se fueron Arribas, Marvin, Blanco, Altube, Dotor, Latasa, Marín, Mayoral…

La Fábrica y la Masía

El Real Madrid se alimenta de fichajes extranjeros en la última hornada. Solo Hazard se ha llevado esas ganancias que produce la cantera madridista. En Inglaterra, ‘The Telegraph’, estiman que en 2019 fue vendido al equipo blanco en “un paquete de 130 millones de libras con más de 40 millones de libras en complementos dependientes del rendimiento”. Un precio muy superior al filtrado desde el club. De hecho, y después de un año retirado, el club seguiría haciendo frente a pagos por esos objetivos.

Hazar junto a Jovic suplentes. Ambos le costaron al Madrid más de 200 millones / V. Enrich

Es sabido que Florentino Pérez lleva la economía del club con mano de hierro, con una contención en los salarios que equilibran presupuestos y una política de fichajes coherente salvo en casos aislados como es el del belga, al que se podría sumar el serbio Jovic, por el que pagaron otros 60 millones de euros.

Solo Hazard se ha llevado gran parte de lo ganado vendiendo canteranos y, lo que es peor, a cambio no ofreció nada, solo un fracaso futbolístico difícil de igualar. Algo no debe funcionar bien en ‘La Fábrica’ para que no aparezcan talentos capaces de hacerse hueco en el primer equipo, algo que no ocurre en ‘La Masía’.