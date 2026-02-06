REAL MADRID
Hazard propone a Florentino el fichaje ideal: "Es un jugador Real Madrid"
El belga se sincera en una entrevista y bendice a uno de los futbolistas con mayor proyección de toda Europa
Alcanzó su sueño fichando por el Real Madrid tras convertirse en uno de los jugadores más determinantes del continente en el Chelsea. Sin embargo, la historia de Eden Hazard con los blancos no terminó como todos esperaban. Un paso por el club para olvidar entre lesiones y cierta desgana del futbolista.
"Tuve mala suerte en España, pero jugar en el Bernabéu era mi sueño desde niño", explica en una entrevista con la Gazzetta Dello Sport.
El belga da una de las claves al ser cuestionado por la sugerencia que le hizo Sarri de inspirarse en el estilo de vida de Cristiano Ronaldo durante la etapa de ambos en el Chelsea. "Le dije que no quería. Nunca me he excedido, pero siempre he querido ser Hazard dentro y fuera del campo. Si mis amigos me invitaban a cenar, no les decía que no, y si quería una copa, no me negaba. Cristiano es Cristiano, yo soy Hazard. Solo quería ser yo mismo y jugar al fútbol", afirma el exjugador.
Si algo tiene claro Hazard es quién ha sido el mejor entrenador con el que ha trabajado: "No es italiano, pero lo conocéis bien: Mourinho, un comunicador extraordinario. Su forma de pensar y de transmitir sus ideas a los jugadores es asombrosa".
Además, el exfutbolista del Madrid también destaca el papel de Cesc Fàbregas, su excompañero, como entrenador del Como: "Seré sincero. Hablamos un poco durante el verano. Le dije que era uno de los mejores centrocampistas de la historia y que también está destinado a convertirse en uno de los mejores entrenadores. Le expliqué que era hora de que volviera al Chelsea, y bromeó al respecto, pero yo realmente lo creo. Le encanta el fútbol, lo sabe todo sobre el juego. Soy aficionado del Chelsea y quiero lo mejor para el club: por eso sueño con ver a Cesc en el banquillo, mientras yo estoy en la grada, detrás de él, disfrutando del espectáculo".
Hazard tampoco pierde la oportunidad de valorar al que para él sería un fichaje ideal para el Real Madrid. "Mis hijos están locos por Yildiz, ven un montón de vídeos suyos jugando y esperan verlo en la Premier League. A mí, sin embargo, me parece un jugador del Real Madrid", sentencia.
