Hazard pasa de Arabia porque "tengo mucho dinero"

Eden Hazard colgó las botas tras su experiencia en el Real Madrid, club al que llegó procedente del Chelsea gracias a un traspaso multimillonario que 160 millones de euros. La trayectoria del belga en el Bernabéu fue, de inicio a fin, un desastre porque nunca rindió al nivel que se espera, se cuidaba poco a nivel de alimentación y se lesionó mucho. Dio la sensación que, una vez había llegado a la cima, creyó que ya estaba todo hecho.

Pese a ello, antes de cerrar su etapa como futbolista de forma definitiva, Hazard tuvo ofertas interesantes, sobre todo a nivel económico. Una de ellas llegó procedente de Arabia Saudí, donde habría ganado 60 millones de euros por temporada. John Obi Mikel, ex compañero en el Chelsea, lo confirmó durante la emisión de un 'podcast' junto a Rio Ferdinand.

Hazard habló de su reciente retirada del fútbol / Perform

Hazard no eludió la cuestión y fue muy claro a la hora de reflexionar sobre su carrera y su vida más allá del fútbol: "¿Debería ir a Arabia, donde voy a cobrar un millón de libras a la semana? ¿Y luego qué?", explicaba. Eden se dirigió a su ex colega: "Mikel, tengo mucho dinero. Ya sabes cómo vivo mi vida. No gasto demasiado dinero. Así que ahora tengo dinero para vivir con mi familia y criar a mis niños". El ex jugador no necesita nada más para ser feliz.