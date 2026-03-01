Hazard, exfutbolista (35 años), desvela su gran decisión entre PSG y Madrid: "Había mucho dinero y vine a ser Eden Hazard"

Eden Hazard vuelve a dejar titulares lejos del césped. En RMC, en el programa de Julien Cazarre, el belga soltó una frase que resume la insistencia de París durante más de una década: "Todos los años tuve contacto con el PSG". Fue una constante desde que dejó el LOSC Lille en 2012, con ofertas importantes, un proyecto siempre armado para mirar de frente a la Champions y, según su relato, la presencia directa de Nasser Al-Khelaifi empujando la operación.

Lo llamativo es que Hazard no lo cuenta como una gran tentación, sino como una puerta que jamás quiso abrir. "Lo tenía muy claro", reconoce, antes de explicar su motivo principal, más sentimental que deportivo: "Cuando dejé el Lille me dije que no volvería a Francia para jugar en otro club".

Hazard dibuja una línea roja que hoy suena casi romántica. Y remata la idea con una promesa que, con él ya retirado, cobra forma de declaración de principios: "Si algún día vuelvo, será para jugar en el Lille y terminar mi carrera".

En el Madrid "como un niño"

Desde París pusieron cifras encima de la mesa. "Había mucho dinero", admite. Pero su brújula apuntaba a otro sitio. Mientras se convertía en uno de los jugadores más desequilibrantes de Europa en el Chelsea, su obsesión era una: el Real Madrid.

"Mi sueño era ir al Real Madrid, no al PSG y luego al Madrid", relata, deslizando incluso que quiso dar el salto antes de su última temporada en Londres. En 2019, con 28 años, llegó al Bernabéu sintiéndose "como un niño" en la presentación.

El relato, sin embargo, gira hacia el lado amargo cuando habla del peso de las expectativas y del cuerpo. Hazard insiste en que nunca se vio como heredero de Cristiano: "No vine a reemplazar a Cristiano Ronaldo… Vine a ser Eden Hazard y disfrutar".

El belga señala un momento concreto: "Estaba en gran forma y Thomas Meunier me lesionó. Eso me frenó". Aquel golpe en un Real Madrid-PSG de Champions dañó su tobillo derecho y abrió una cadena de recaídas, incluida otra ante el Levante. "Entonces empezaron los problemas", resume.

Hoy, con distancia, Hazard mira atrás con serenidad: rechazó millones y un destino dominante por lealtad al Lille, persiguió el escudo del Real Madrid por encima de todo y acabó marcado por una convicción rara en el fútbol moderno: elegir con el corazón antes que con la calculadora.