No hay vuelta atrás con Endrick: cesión confirmada al Lyon

La primera etapa de Endrick en el Real Madrid ha terminado. Los inesperados minutos ante el Manchester City no fueron más que un espejismo. El delantero brasileño jugará la próxima temporada cedido en el Olympique de Lyon, en una operación cerrada entre ambos clubes y el futbolista, que no está sujeta a cambios pase lo que pase en el banquillo blanco, como ha confirmado el diario AS.

Los 60 millones de euros que pagó el conjunto blanco al Palmeiras hace dos temporadas no están dando sus frutos. Tras una primera temporada sin apenas oportunidades con Ancelotti, llega Xabi Alonso y incluso juega menos.

Endrick solo ha jugado 22 minutos esta temporada / EFE

El delantero solo ha jugado 22 minutos este curso en todas las competiciones. 11 minutos en Liga y 11 en Champions, nada más. Para colmo, Endrick tiene que cumplir una sanción de dos encuentros en Liga por la tarjeta roja que vio ante el Celta por protestar una jugada desde el banquillo. Su última oportunidad de jugar con Xabi podría ser en Copa del Rey ante el Talavera.

Aunque el futuro del tolosarra está en el aire y podría incluso ser cesado si no gana ante el Alavés, el Real Madrid ha tomado la decisión de que, pase lo que pase, el brasileño jugará en la Ligue 1 hasta final de curso.

Salvar 60 millones y el Mundial

El conjunto francés cumple con los requisitos fijados por el entorno del futbolista: participación en competición europea y un rol relevante en la plantilla, con opciones reales de titularidad. Un escenario que Endrick considera clave para su desarrollo y para mantenerse en el radar de la selección brasileña de cara al próximo Mundial.

Desde el punto de vista económico, el Real Madrid busca volver a dar valor a un jugador que ha bajado a más de la mitad su precio en dos años. Justo antes de su llegada a Chamartín, Endrick llegó a su pico histórico de valor con 60 millones según los baremos de 'Transfermarkt', pero ahora mismo ya está solo en 25. La cesión es una manera de intentar salvar una de las operaciones más costosas del Madrid en Brasil.

Endrick y Rodrygo, Ancelotti tiene que decidir si los lleva al Mundial / Efe

Aunque las partes han estirado los plazos para contemplar posibles imprevistos en la plantilla blanca, el acuerdo ya es definitivo. Gonzalo será el suplente de Mbappé y el Lyon ha acelerado la operación para contar cuanto antes con el brasileño. Por tanto, la cesión de Endrick será una realidad en los próximos días y buscará recuperar la sonrisa lejos de la presión del Bernabéu.