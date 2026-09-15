No hay margen de error para el Real Madrid

Nuevo reto para el Real Madrid fuera de casa. Los de Mourinho afrontan otro encuentro lejos del Bernabéu, una de sus cuentas pendientes. Toda la rotundidad con la que el conjunto blanco se ha impuesto en los partidos como local se ha echado en falta cuando ha tenido que alejarse de su feudo.

Sufrió muchísimo para llevarse los tres puntos ante el Espanyol gracias a un gol de Carlos Espí en los últimos instantes y se llevó el primer batacazo de la temporada ente el Betis en La Cartuja. La visita de este martes ante el Elche llega en un momento importante, con el Real Madrid obligado a llevarse los tres puntos para no perder el tren del Barça, mostrar más contundencia y puntería fuera de casa y dejar buenas sensaciones antes del esperado derbi del domingo frente al Atlético de Madrid.

Mourinho, ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu / EFE

Mourinho no escondió en la previa que el objetivo es seguir creciendo como equipo a la vez que pidió algo más de tiempo: "A mí me piden en 3 meses y otros tienen 10 años. No tengo nada mágico que me pueda decir que en tres meses estemos en un nivel increíble. El objetivo es mejorar en cada partido".

El calendario, además, obliga a gestionar esfuerzos y hacer rotaciones. Tras la visita al Elche, el Madrid tendrá que afrontar el derbi contra el Atlético de Madrid. Será el examen de más nivel que ha afrontado el conjunto madridista hasta ahora, con permiso de un Inter de Milán que le puso las cosas muy complicadas en Champions, pero que terminó inmolándose con errores garrafales.

Arda Guler del Real Madrid CF pasa el balón durante el partido ante el Rayo Vallecano / Europa Press

La gran incógnita llegará con las rotaciones que podría hacer Mourinho. Tras no estar disponible ante el Inter y ser suplente ante el Rayo Vallecano, el nombre de Arda Güler empieza a coger mucha fuerza como uno de los favoritos de la afición. Las actuaciones del turco deberían haberle convertido en uno de los imprescindibles del portugués, pero la 'obligación' de poner siempre a Bellingham, Vinicius y Mbappé limita las opciones de uno de los jugadores más determinantes de la plantilla.

En cualquier caso, el líder del equipo volverá a ser un Kylian Mbappé que se encuentra inmerso en plena auto campaña por el Balón de Oro. A pesar de que las votaciones deberían basarse en lo ocurrido la pasada temporada, el francés es plenamente consciente de que estas últimas actuaciones antes de que se cierren las votaciones pueden influir en los periodistas que se encargan de dictar ganador.

Dituro, en el centro de la imagen, rodeado de Josan, Redondo, Diang y Fer Niño / Áxel Álvarez

Frente al Real Madrid se encuentra un Elche en una situación delicada. Los de Martín Anselmi están en puestos de descenso y solo suman dos puntos, cosechado en San Mamés en la última jornada liguera. Entre los nombres propios se encuentra Fede Redondo, hijo del mítico exjugador del equipo blanco, Fernando Redondo. Actuando como zaguero, firmó un auténtico partidazo frente al Athletic y parece haber encontrado su sitio en el esquema del equipo ilicitano.

Lo que sí parece fuera de toda duda es que será un partido con goles. En los 10 partidos que han disputado los dos equipos se han marcado un total de 37 tantos, una cifra asombrosa que invita a pensar que habrá mucho espectáculo en un Martínez Valero que confía en que el partido ante el Madrid sea un punto de inflexión.