Hay lío: el segundo gol del Madrid nace de una falta inexistente sobre Brahim

El Real Madrid no desaprovecha los regalos en el Allianz Arena. Si en el primer minuto de partido era Manuel Neuer el que le entregaba un gol en bandeja a Arda Güler, a la media hora de partido fue el árbitro del encuentro, Slavko Vincic, el que señaló una falta inexistente sobre Brahim Díaz de la que el turco volvió a sacar petróleo.

El nombre del atacante del Real Madrid no tardó en meterse entre los Trending Topics de España. En la repetición de la acción se puede observar claramente como Laimer ni siquiera llega a tocar al futbolista del equipo blanco, que protagoniza un piscinazo ante el que Vincic picó de manera inocente.

Como ya pasó con el primer gol, la alegría y la igualada en la eliminatoria le duró poco al Real Madrid. 10 minutos después del tanto de Güler de falta directa, Harry Kane volvía a poner al Bayern por delante en el global del partido tras aprovechar un pase de Upamecano y definir con frialdad dentro del área.

Una primera parte de auténtica locura en la que los errores de los guardametas y un error de interpretación del colegiado permitieron ver muchos goles.

La polémica no cesó en todo el partido. Justo antes del descanso, Kylian Mbappé puso por delante de nuevo al Real Madrid en una contra que nació en una falta clara de Antonio Rüdiger sobre Stanisic que el VAR ni siquiera entró a valorar, provocando un enfado descomunal del Bayern y la tarjeta amarilla para su entrenador Vincent Kompany.