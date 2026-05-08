"Hay jugadores del Madrid que le han llamado cono a Arbeloa"

En el Madrid ahora vale todo. Están comenzando a airearse todos los líos que hay dentro del vestuario poniendo un foco especial sobre algunos futbolistas y también en Álvaro Arbeloa, un entrenador al que se le ha escapado la situación de las manos y que tiene un futuro efímero en los banquillos. La situación llegó hasta tal punto que parece ser que algún futbolista llegó a insultar al técnico durante los partidos: "Varios jugadores han insultado en varios partidos a Arbeloa en el banquillo. Aunque se pongan las manos en la boca lo han hecho", aseguró Miguel Serrano en 'Radio Estadio'.

El periodista comentó que "Arbeloa esto no lo escucha porque soin de los que suele vivir el partido de pie. Pero sí lo escuchan ayudantes suyos, fisios, médicos o utilleros. Y al final Arbeloa se entera que le han llamado cono. Si un futbolista le llama cono al entrenador, al final el entrenador se entera de eso y no lo saca en los partidos al futbolista en cuestión e, incluso no te convoca"-.

Y añadió: "Que quieres, que te convoque cuando vas diciendo abiertamente que el cono no tiene ni idea. Pues esto ha pasado", sentenció.

Álvaro Arbeloa ya llegó de forma sorprendente al banquillo del Madrid y muchas de sus estrellas no daban crédito a la decisión de Florentino Pérez tras cesar a Xabi Alonso. El grupo intentó estar unido cuando aún había títulos de por medio, pero técnico fue perdiendo crédito y los futbolistas han dejado de respetarle. Consideran que ni está preparado, ni tiene suficientes conocimientos para dirigir a un equipo como el Madrid y, además, se le ha escapado la gestión del vestuario.

En el Madrid también hay cabreo con Arbeloa porque entienden que no ha tenido autoridad y ha dejado pudrir ciertas actitudes agresivas dentro del vestuario. De hecho, le acusan directamente no haber sabido interceder en el conflicto entre Valverde y Tchouaméni, que desembocó en una agresión. Lo más probable es que Arbeloa, no solo no vaya a continuar en el banquillo -algo que está claro-, sino que también deberá abandonar la entidad por la puerta de atrás sin cargo alguno en la futura estructura del club.