Ya hay fecha para el partido aplazado del Castilla por el lío de los internacionales

El encuentro Real Madrid Castilla-Racing Ferrol, de la segunda jornada de la Primera RFEF previsto para el pasado domingo, que fue aplazado a petición del club blanco, ha quedado fijado por Rafael Alonso, juez único de competiciones no profesionales de la Federación Española de Fútbol, para el próximo miércoles 17 (17.00 horas).

El partido fue postergado ante la argumentación del filial madridista de que tenía la plantilla (de 22 jugadores) reducida a menos de once (diez) por tener tres jugadores de baja médica y nueve convocados con sus selecciones nacionales (incluidos Franco Mastantuono y Lorenzo Zúñiga Owono).

Rafael Alonso, estudiada toda la documentación, decidió estimar la petición del Real Madrid y dar a ambos clubes un plazo de dos días hábiles para proponer de mutuo acuerdo una fecha para la disputa del choque antes de este lunes.

Según indica en su resolución el juez único, ambos clubes propusieron disputarlo a las 17.00 horas del miércoles 12 de noviembre, pero "una vez analizado el calendario de la competición y teniendo presente la conveniencia de disputar el encuentro aplazado en la fecha disponible más próxima posible, para favorecer la más pronta recuperación del normal desarrollo de la competición" lo ha fijado para el día 17.