Hay dudas con Nico Paz

Hace solo unas semanas, el regreso de Nico Paz al Real Madrid parecía un asunto prácticamente cerrado. El argentino, que brilló en su venta al Como con cifras destacadas, estaba llamado a volver a Valdebebas este verano mediante la opción de recompra tasada en 9 millones de euros. Una ganga absoluta para un jugador que ya alcanza los 80 millones de valor de mercado y que ha sido clave en la clasificación histórica del Como a la Champions League.

Sin embargo, a estas alturas del mercado, las dudas se han instalado en el futuro del mediocampista argentino. Fuentes cercanas al jugador, según informa Guillermo Rai de The Athletic, indican que Nico Paz prefiere quedarse al menos una temporada más en Italia. El Madrid, por su parte, aún no ha tomado una decisión final.

Nico Paz, ante Bastoni, en el último partido entre el Como y el Inter de Milán / ROBERTO BREGANI / EFE

El club blanco cuenta con una opción de recompra válida este verano. Florentino Pérez pondría el caso directamente en manos de José Mourinho. El nuevo técnico tendría la última palabra sobre si activarla o no.

Situación similar con Víctor Muñoz

Nico Paz no es el único canterano en esta tesitura. Víctor Muñoz, el internacional español que fue traspasado a Osasuna, vive una situación parecida: el Madrid tiene derechos y opciones de recompra, pero tampoco hay una decisión definitiva sobre su retorno inmediato. En ambos casos, el club evalúa si tienen hueco real en una plantilla que Mourinho querrá reforzar con perfiles más contrastados.

Cesc Fàbregas, junto a Nico Paz / X

Desde Italia, el panorama para Paz es muy atractivo. El Como, bajo la dirección de Cesc Fàbregas, ha completado una temporada ilusionante y disputará la Champions League la próxima campaña. El proyecto del técnico catalán ha permitido al argentino crecer exponencialmente y convertirse en una pieza indiscutible.

Además, Nico no vería con malos ojos continuar junto a varios compañeros de la cantera madridista que también se incorporarían al conjunto italiano, lo que le daría un entorno conocido y cómodo lejos de la presión del Bernabéu.

De momento, el futuro de Nico Paz sigue abierto. Lo que parecía un fichaje cantado se ha convertido en una operación con interrogantes. El Real Madrid debe decidir pronto: o apuesta por su retorno o le permite brillar una temporada más en Champions con el ambicioso proyecto de Cesc. El talento argentino, mientras tanto, espera con su futuro en el aire.