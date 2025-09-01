Hay Courtois para rato

Thibaut Courtois fichó en el verano del 2018 por el Real Madrid procedente del Chelsea. La llegada del belga cerró la etapa de Keylor Navas, el portero titular con el que los blancos ganaron tres Ligas de Campeones consecutivas. Aquello no impidió que el recién llegado le quitara el puesto para ser fijo en la portería . Han pasado siete temporadas y la idea del belga es seguir “cinco o seis más” pese a que acaba contrato el próximo verano.

Renovación y más

Courtois, 33 años, tiene cerrada la renovación una temporada más, aunque sin oficializar, pero sus planes alargan su estancia en el equipo madridista. Este fin de semana se desplazó a su país para seguir en directo el Gran Premio de Holanda de F1. En una entrevista le preguntaron cuando se atrevería a cambiar los guantes por un volante, y contestó: "Cuando me retire. Ahora no nos dejan por contrato, así que eso ya será cuando me retire, dentro de cinco o seis años. Ahí ya le daré caña”.

Una afirmación que seguro deprime un poco más a Andriy Lunin, que llegó al equipo el mismo año que el belga, aunque la presencia de Keylor Navas le llevó a jugar cedido en el Leganés, Valladolid y Oviedo antes de volver ya con un Courtois asentado e inamovible de la portería. El belga también acabó con la competencia del costarricense en su primera campaña jugando 34 partidos por 21 de su compañero. Y es que el tico no convencía a la cúpula del club, que le buscó relevos desde el mismo año que lo fichó del Levante.

Títulos y lesión

Courtois ha defendido la portería blanca 282 partidos en los que ha encajado 274 goles. En este tiempo, ha ganado 14 títulos con el Real Madrid: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 3 Supercopas de España. También incluye el Trofeo Yashin en 2022 y el Trofeo Zamora de la Liga en la temporada 2019/2020.

Solo ha habido un parón en su trayectoria en todos estos años por culpa de una grave lesión. El 17 de agosto de 2023 era operado del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se perdió 47 partidos, lo que no impidió que cuando se recuperó Ancelotti decidiera ponerlo en la final de la Champions ante el Borussia. El italiano apeó a Lunin de la titularidad cuando el ucraniano había sido clave para que su equipo se plantara en París y jugara aquel partido que supuso la ‘decimoquinta’ del palmarés blanco.