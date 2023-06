Havertz aprieta al Chelsea para fichar por el Real Madrid

El delantero alemán ha irrumpido en las negociaciones Su llegada no está condicionada al fichaje de Kane

Las últimas noticias que salen del Real Madrid es que habría descartado a Kai Havertz de su lista de posibles refuerzos para la delantera. Pero las informaciones que llegan desde Inglaterra aseguran todo lo contrario.

Atendiendo a estas informaciones, las conversaciones entre el club blanco y el Chelsea están abiertas. Y no solo eso. 'The Guardian' apunta a que el propio futbolista habría entrado en escena para intentar forzar su salida.

El delantero alemán se habría dirigido al club 'blue' para comunicarle su voluntad de salir en este mercado de verano, lo que allanaría el camino al Real Madrid en la negociación.

Havertz tiene aún dos años de contrato con el club londinense y en Stamford Bridge han tasado su salida en 60 millones, una cifra que el Real Madrid está tratando de rebajar. De ahí la irrupción del futbolista en la negociacion.

No es la primera vez que el club blanco utiliza esta táctica para poner al club propietario del futbolista entre la espada y la pared. Lo hizo con Gareth Bale, Luka Modric, Mateo Kovacic... incluso con algún futbolista que no acabó fichando, como Franck Ribery, ya que el Bayern no sucumbió al chantaje.

La opción de Havertz no está condicionada al fichaje de Harry Kane, objetivo número uno para sustituir la inesperada salida de Karim Benzema. Son dos negociaciones paralelas y complementarias.

De hecho, el fichaje del delantero del Chelsea es estratégico. El Real Madrid querría asegurarse su concurso lo antes posible, ya que intuye que la negociación por Kane puede alargarse hasta finales de agosto. El Tottenham no baja de los 120 millones y su propietario, Daniel Levy, es un negociador muy duro.